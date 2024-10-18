https://ria.ru/20241018/putin-1978771914.html
Путин рассказал об изменениях в структуре взаимной торговли с Китаем
Путин рассказал об изменениях в структуре взаимной торговли с Китаем - РИА Новости, 18.10.2024
Путин рассказал об изменениях в структуре взаимной торговли с Китаем
Россия и Китай слышат друг друга, структура взаимной торговли меняется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:26
2024-10-18T16:26
2024-10-18T16:44
россия
саммит брикс в казани в 2024 году
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия и Китай слышат друг друга, структура взаимной торговли меняется, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.В ходе выступления президент РФ рассказал, что в прошлые годы неоднократно обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торгового баланса. Москва предлагала подумать о том, чтобы на китайский рынок в большем объеме попадала продукция российской промышленности, сельского хозяйства. У китайской стороны были соответствующие вопросы по энергетике, сотрудничеству в космосе, поделился Путин."Вы знаете, мы все выправляем, мы слышим друг друга. Если вы сейчас посмотрите на структуру торгового баланса, вот там сразу ответ на все эти вопросы. Мы не просто говорим – мы делаем. И у нас нет ни старших, ни младших. Мы просто работаем в интересах друг друга, и это получается", - сказал Путин. Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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россия, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс, дмитрий киселев, москва, китай, си цзиньпин
Россия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, БРИКС, Дмитрий Киселев, Москва, Китай, Си Цзиньпин
Путин рассказал об изменениях в структуре взаимной торговли с Китаем
Путин: Россия и Китай слышат друг друга, структура взаимной торговли меняется