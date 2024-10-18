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Путин рассказал об изменениях в структуре взаимной торговли с Китаем - РИА Новости, 18.10.2024
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16:26 18.10.2024 (обновлено: 16:44 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978771914.html
Путин рассказал об изменениях в структуре взаимной торговли с Китаем
Путин рассказал об изменениях в структуре взаимной торговли с Китаем - РИА Новости, 18.10.2024
Путин рассказал об изменениях в структуре взаимной торговли с Китаем
Россия и Китай слышат друг друга, структура взаимной торговли меняется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:26
2024-10-18T16:44
россия
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
брикс
дмитрий киселев
москва
китай
си цзиньпин
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия и Китай слышат друг друга, структура взаимной торговли меняется, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.В ходе выступления президент РФ рассказал, что в прошлые годы неоднократно обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торгового баланса. Москва предлагала подумать о том, чтобы на китайский рынок в большем объеме попадала продукция российской промышленности, сельского хозяйства. У китайской стороны были соответствующие вопросы по энергетике, сотрудничеству в космосе, поделился Путин."Вы знаете, мы все выправляем, мы слышим друг друга. Если вы сейчас посмотрите на структуру торгового баланса, вот там сразу ответ на все эти вопросы. Мы не просто говорим – мы делаем. И у нас нет ни старших, ни младших. Мы просто работаем в интересах друг друга, и это получается", - сказал Путин. Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20241018/putin-1978777015.html
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москва
китай
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россия, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс, дмитрий киселев, москва, китай, си цзиньпин
Россия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, БРИКС, Дмитрий Киселев, Москва, Китай, Си Цзиньпин
Путин рассказал об изменениях в структуре взаимной торговли с Китаем

Путин: Россия и Китай слышат друг друга, структура взаимной торговли меняется

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия и Китай слышат друг друга, структура взаимной торговли меняется, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В ходе выступления президент РФ рассказал, что в прошлые годы неоднократно обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торгового баланса. Москва предлагала подумать о том, чтобы на китайский рынок в большем объеме попадала продукция российской промышленности, сельского хозяйства. У китайской стороны были соответствующие вопросы по энергетике, сотрудничеству в космосе, поделился Путин.
"Вы знаете, мы все выправляем, мы слышим друг друга. Если вы сейчас посмотрите на структуру торгового баланса, вот там сразу ответ на все эти вопросы. Мы не просто говорим – мы делаем. И у нас нет ни старших, ни младших. Мы просто работаем в интересах друг друга, и это получается", - сказал Путин.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин заявил об увеличении роли нацвалют во взаимных расчетах
Вчера, 16:41
 
РоссияСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинБРИКСДмитрий КиселевМоскваКитайСи Цзиньпин
 
 
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