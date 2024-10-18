https://ria.ru/20241018/putin-1978766898.html

Расширение БРИКС повышает авторитет организации, заявил Путин

Расширение БРИКС повышает авторитет организации, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Расширение БРИКС повышает авторитет организации, заявил Путин

Практика показывает, что расширение БРИКС является верным шагом, это повышает авторитет и влияние организации в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:13

2024-10-18T16:13

2024-10-18T16:23

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Практика показывает, что расширение БРИКС является верным шагом, это повышает авторитет и влияние организации в мире, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Практика показывает, что мы на правильном пути. Практика показывает, что мы сделали хороший и верный шаг с точки зрения расширения. Абсолютно убежден, что это будет повышать интерес к организации, влияние в мире и авторитет. Мы это уже видим", - сказал президент.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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индия

бразилия

россия

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Дарья Буймова

брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, дмитрий киселев, индия, бразилия, россия, в мире