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Расширение БРИКС повышает авторитет организации, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
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16:13 18.10.2024 (обновлено: 16:23 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978766898.html
Расширение БРИКС повышает авторитет организации, заявил Путин
Расширение БРИКС повышает авторитет организации, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Расширение БРИКС повышает авторитет организации, заявил Путин
Практика показывает, что расширение БРИКС является верным шагом, это повышает авторитет и влияние организации в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:13
2024-10-18T16:23
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
дмитрий киселев
индия
бразилия
россия
в мире
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Практика показывает, что расширение БРИКС является верным шагом, это повышает авторитет и влияние организации в мире, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Практика показывает, что мы на правильном пути. Практика показывает, что мы сделали хороший и верный шаг с точки зрения расширения. Абсолютно убежден, что это будет повышать интерес к организации, влияние в мире и авторитет. Мы это уже видим", - сказал президент.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20241010/briks-1977403612.html
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, дмитрий киселев, индия, бразилия, россия, в мире
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Индия, Бразилия, Россия, В мире
Расширение БРИКС повышает авторитет организации, заявил Путин

Путин назвал расширение БРИКС верным шагом, он повышает влияние организации

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Практика показывает, что расширение БРИКС является верным шагом, это повышает авторитет и влияние организации в мире, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Участники саммита БРИКС в Казани смогут обсудить расширение организации
10 октября, 15:11
"Практика показывает, что мы на правильном пути. Практика показывает, что мы сделали хороший и верный шаг с точки зрения расширения. Абсолютно убежден, что это будет повышать интерес к организации, влияние в мире и авторитет. Мы это уже видим", - сказал президент.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
17 октября, 11:07
 
БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинДмитрий КиселевИндияБразилияРоссияВ мире
 
 
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