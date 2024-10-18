https://ria.ru/20241018/putin-1978696898.html

Путин рассказал о плане мероприятий председательства России в БРИКС

Путин рассказал о плане мероприятий председательства России в БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

Путин рассказал о плане мероприятий председательства России в БРИКС

План мероприятий председательства России в БРИКС выполнен на 80%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:21

2024-10-18T12:21

2024-10-18T16:49

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. План мероприятий председательства России в БРИКС выполнен на 80%, заявил президент России Владимир Путин. "Реализуется содержательный план действий, нацеленный на продвижение партнеров, по трём ключевым направлениям. Это политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи. В настоящем времени план выполнен более чем на 80%. Проделалось свыше двухсот мероприятий, совещаний, конференций, отраслевых встреч. Состоялось большинство экспертных и министерских заседаний. Но, конечно, центральным событием станет саммит БРИКС", - сказал Путин в ходе делового форума БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября. Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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