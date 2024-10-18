https://ria.ru/20241018/putin-1978691817.html
Россия открыта для делового сотрудничества, заявил Путин
Россия открыта для делового сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Россия открыта для делового сотрудничества, заявил Путин
Россия открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на деловом форуме БРИКС. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:15
2024-10-18T12:15
2024-10-18T12:29
россия
владимир путин
брикс
бразилия
индия
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на деловом форуме БРИКС."Уважаемые коллеги, Россия максимально открыта для взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Путин.Он добавил, что Россия формирует комфортные, глобальные конкурентные условия для отечественного и иностранного бизнеса, для привлечения капиталов и технологий из-за рубежа.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>
https://ria.ru/20241018/rossija-1978699406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, брикс, бразилия, индия, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Владимир Путин, БРИКС, Бразилия, Индия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россия открыта для делового сотрудничества, заявил Путин
Путин: Россия открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества