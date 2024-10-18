https://ria.ru/20241018/putin-1978688522.html
Путин отметил важность реализации потенциала БРИКС
Путин отметил важность реализации потенциала БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Путин отметил важность реализации потенциала БРИКС
Реализация потенциала БРИКС принесет максимальную выгоду участникам объединения, бизнесу, а также гражданам стран-участников, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:09
2024-10-18T12:09
2024-10-18T12:19
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Реализация потенциала БРИКС принесет максимальную выгоду участникам объединения, бизнесу, а также гражданам стран-участников, заявил президент РФ Владимир Путин."Уверен, реализация потенциала БРИКС, основывающегося в частности на большой численности населения и мощной ресурсной базе, принесет максимальную выгоду нашим странам, бизнесу и всем нашим гражданам", - сказал Путин во время выступления в рамках делового форума БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>
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брикс, владимир путин, бразилия, россия, индия
БРИКС, Владимир Путин, Бразилия, Россия, Индия
Путин отметил важность реализации потенциала БРИКС
Путин: реализация потенциала БРИКС принесет большую выгоду странам-участницам