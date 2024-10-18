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БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
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12:04 18.10.2024 (обновлено: 12:27 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978686549.html
БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике, заявил Путин
БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике, заявил Путин
Объединение БРИКС играет заметную роль в глобальной мировой экономике, эта роль будет только расти, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:04
2024-10-18T12:27
брикс
владимир путин
экономика
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Объединение БРИКС играет заметную роль в глобальной мировой экономике, эта роль будет только расти, заявил президент России Владимир Путин.&quot;БРИКС уже играет заметную роль в глобальной экономике не только сегодня, но и совершенно очевидно, что эта роль будет только повышаться в дне завтрашнем&quot;, - сказал Путин во время выступления в рамках делового форума БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС &gt;&gt;
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брикс, владимир путин, экономика, саммит брикс в казани в 2024 году
БРИКС, Владимир Путин, Экономика, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике, заявил Путин

Путин: БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике, эта роль будет расти

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите лидеров БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на саммите лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин на саммите лидеров БРИКС . Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Объединение БРИКС играет заметную роль в глобальной мировой экономике, эта роль будет только расти, заявил президент России Владимир Путин.
«

"БРИКС уже играет заметную роль в глобальной экономике не только сегодня, но и совершенно очевидно, что эта роль будет только повышаться в дне завтрашнем", - сказал Путин во время выступления в рамках делового форума БРИКС.

БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>
Вступительное слово Путина на деловом форуме БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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БРИКСВладимир ПутинЭкономикаСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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