https://ria.ru/20241018/putin-1978686549.html

БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике, заявил Путин

БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике, заявил Путин

Объединение БРИКС играет заметную роль в глобальной мировой экономике, эта роль будет только расти, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:04

2024-10-18T12:04

2024-10-18T12:27

брикс

владимир путин

экономика

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Объединение БРИКС играет заметную роль в глобальной мировой экономике, эта роль будет только расти, заявил президент России Владимир Путин."БРИКС уже играет заметную роль в глобальной экономике не только сегодня, но и совершенно очевидно, что эта роль будет только повышаться в дне завтрашнем", - сказал Путин во время выступления в рамках делового форума БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978687774.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брикс, владимир путин, экономика, саммит брикс в казани в 2024 году