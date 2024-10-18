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Компании стран БРИКС успешно сотрудничают друг с другом, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
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12:00 18.10.2024 (обновлено: 12:04 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978685787.html
Компании стран БРИКС успешно сотрудничают друг с другом, заявил Путин
Компании стран БРИКС успешно сотрудничают друг с другом, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Компании стран БРИКС успешно сотрудничают друг с другом, заявил Путин
Компании стран БРИКС успешно сотрудничают друг с другом и реализуют совместные проекты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:00
2024-10-18T12:04
брикс
саммит брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
россия
бразилия
индия
экономика
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Компании стран БРИКС успешно сотрудничают друг с другом и реализуют совместные проекты, заявил президент России Владимир Путин."Состав участников делового форума БРИКС весьма солидный - здесь ведущие представители бизнеса из всех государств объединения. Ваши компании уже давно и успешно сотрудничают друг с другом, реализуют крупные совместные проекты в самых разных отраслях: в промышленности, энергетике, транспорте и инфраструктуре, сельском хозяйстве и цифровой экономике", - сказал он в ходе делового форума БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20241018/briks-1978685634.html
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брикс, саммит брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, бразилия, индия, экономика
БРИКС, Саммит БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Россия, Бразилия, Индия, Экономика
Компании стран БРИКС успешно сотрудничают друг с другом, заявил Путин

Путин: компании стран БРИКС успешно реализуют совместные проекты

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Компании стран БРИКС успешно сотрудничают друг с другом и реализуют совместные проекты, заявил президент России Владимир Путин.
"Состав участников делового форума БРИКС весьма солидный - здесь ведущие представители бизнеса из всех государств объединения. Ваши компании уже давно и успешно сотрудничают друг с другом, реализуют крупные совместные проекты в самых разных отраслях: в промышленности, энергетике, транспорте и инфраструктуре, сельском хозяйстве и цифровой экономике", - сказал он в ходе делового форума БРИКС.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Форум БРИКС собрал представителей бизнеса из всех стран, заявил Путин
Вчера, 11:59
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
БРИКС объединяет сопротивление тому, что происходит в мире, заявил эксперт
Вчера, 08:44
 
БРИКССаммит БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинРоссияБразилияИндияЭкономика
 
 
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