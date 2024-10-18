https://ria.ru/20241018/putin-1978685787.html

Компании стран БРИКС успешно сотрудничают друг с другом, заявил Путин

Компании стран БРИКС успешно сотрудничают друг с другом, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Компании стран БРИКС успешно сотрудничают друг с другом, заявил Путин

Компании стран БРИКС успешно сотрудничают друг с другом и реализуют совместные проекты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:00

2024-10-18T12:00

2024-10-18T12:04

брикс

саммит брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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индия

экономика

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Компании стран БРИКС успешно сотрудничают друг с другом и реализуют совместные проекты, заявил президент России Владимир Путин."Состав участников делового форума БРИКС весьма солидный - здесь ведущие представители бизнеса из всех государств объединения. Ваши компании уже давно и успешно сотрудничают друг с другом, реализуют крупные совместные проекты в самых разных отраслях: в промышленности, энергетике, транспорте и инфраструктуре, сельском хозяйстве и цифровой экономике", - сказал он в ходе делового форума БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брикс, саммит брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, бразилия, индия, экономика