Работу Путина одобряют 74,4% россиян, показал опрос
ВЦИОМ: 77,1 процента россиян доверяют президенту Путину
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина на своем посту одобряют 74,4% россиян, 77,1% респондентов доверяют ему, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Про результатам опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, 74,4% респондентов одобряют деятельность Путина, на вопрос о доверии президенту положительно ответили 77,1% опрошенных. В свою очередь не доверяют Путину 18,4% россиян, а 16,4% выразили неодобрение его работы.
Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 52,8% опрошенных, доверяют ему 60,9%, следует из результатов опроса.
На вопрос, за какую партию проголосовали бы граждане РФ, если бы выборы в Госдуму состоялись бы в ближайшее воскресенье, 36,2% назвали "Единую Россию", 9,5% - КПРФ, 9,8% - ЛДПР, 7% - "Новые люди", 3,6% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 10,7% опрошенных указали непарламентские партии.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 7 по 13 октября 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%. -0-
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