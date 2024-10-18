https://ria.ru/20241018/putin-1978678065.html

Работу Путина одобряют 74,4% россиян, показал опрос

Работу Путина одобряют 74,4% россиян, показал опрос - РИА Новости, 18.10.2024

Работу Путина одобряют 74,4% россиян, показал опрос

Работу президента России Владимира Путина на своем посту одобряют 74,4% россиян, 77,1% респондентов доверяют ему, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:18

2024-10-18T11:18

2024-10-18T11:19

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина на своем посту одобряют 74,4% россиян, 77,1% респондентов доверяют ему, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Про результатам опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, 74,4% респондентов одобряют деятельность Путина, на вопрос о доверии президенту положительно ответили 77,1% опрошенных. В свою очередь не доверяют Путину 18,4% россиян, а 16,4% выразили неодобрение его работы. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 52,8% опрошенных, доверяют ему 60,9%, следует из результатов опроса. На вопрос, за какую партию проголосовали бы граждане РФ, если бы выборы в Госдуму состоялись бы в ближайшее воскресенье, 36,2% назвали "Единую Россию", 9,5% - КПРФ, 9,8% - ЛДПР, 7% - "Новые люди", 3,6% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 10,7% опрошенных указали непарламентские партии. Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 7 по 13 октября 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%. -0-

https://ria.ru/20241018/putinismi-1978631694.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, политика