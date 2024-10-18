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Работу Путина одобряют 74,4% россиян, показал опрос - РИА Новости, 18.10.2024
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11:18 18.10.2024 (обновлено: 11:19 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978678065.html
Работу Путина одобряют 74,4% россиян, показал опрос
Работу Путина одобряют 74,4% россиян, показал опрос - РИА Новости, 18.10.2024
Работу Путина одобряют 74,4% россиян, показал опрос
Работу президента России Владимира Путина на своем посту одобряют 74,4% россиян, 77,1% респондентов доверяют ему, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:18
2024-10-18T11:19
россия
владимир путин
михаил мишустин
вциом
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина на своем посту одобряют 74,4% россиян, 77,1% респондентов доверяют ему, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Про результатам опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, 74,4% респондентов одобряют деятельность Путина, на вопрос о доверии президенту положительно ответили 77,1% опрошенных. В свою очередь не доверяют Путину 18,4% россиян, а 16,4% выразили неодобрение его работы. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 52,8% опрошенных, доверяют ему 60,9%, следует из результатов опроса. На вопрос, за какую партию проголосовали бы граждане РФ, если бы выборы в Госдуму состоялись бы в ближайшее воскресенье, 36,2% назвали "Единую Россию", 9,5% - КПРФ, 9,8% - ЛДПР, 7% - "Новые люди", 3,6% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 10,7% опрошенных указали непарламентские партии. Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 7 по 13 октября 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%. -0-
https://ria.ru/20241018/putinismi-1978631694.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, политика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия, Политика
Работу Путина одобряют 74,4% россиян, показал опрос

ВЦИОМ: 77,1 процента россиян доверяют президенту Путину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина на своем посту одобряют 74,4% россиян, 77,1% респондентов доверяют ему, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Про результатам опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, 74,4% респондентов одобряют деятельность Путина, на вопрос о доверии президенту положительно ответили 77,1% опрошенных. В свою очередь не доверяют Путину 18,4% россиян, а 16,4% выразили неодобрение его работы.
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Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 52,8% опрошенных, доверяют ему 60,9%, следует из результатов опроса.
На вопрос, за какую партию проголосовали бы граждане РФ, если бы выборы в Госдуму состоялись бы в ближайшее воскресенье, 36,2% назвали "Единую Россию", 9,5% - КПРФ, 9,8% - ЛДПР, 7% - "Новые люди", 3,6% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 10,7% опрошенных указали непарламентские партии.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 7 по 13 октября 2024 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%. -0-
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РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВЦИОМГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
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