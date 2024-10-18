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Эксперты отмечают рекордный спрос иностранных туристов на поездки в Россию - РИА Новости, 18.10.2024
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
06:12 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/puteshestviya-1978529630.html
Эксперты отмечают рекордный спрос иностранных туристов на поездки в Россию
Эксперты отмечают рекордный спрос иностранных туристов на поездки в Россию - РИА Новости, 18.10.2024
Эксперты отмечают рекордный спрос иностранных туристов на поездки в Россию
Летний сезон стал рекордным по числу иностранных туристов в российских гостиницах за последние два года, сообщает "Островок". РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T06:12
2024-10-18T06:12
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новости - туризм
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куда поехать в выходные
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Летний сезон стал рекордным по числу иностранных туристов в российских гостиницах за последние два года, сообщает "Островок".Спрос пользователей из-за рубежа на номера в отечественных отелях превысил прошлогодние показатели в полтора раза, с учетом сентября – в два, а по сравнению с 2022 годом – почти в три раза.Значительно выросло число путешественников из азиатских стран. Если летом 2023 года на них приходилось десять процентов иностранных заявок, то в этом году – уже 41 процентов. Основной поток обеспечили гости из Китая, Индии и Малайзии.Также заметно увеличился интерес к России со стороны туристов из стран Ближнего Востока. Их доля бронирований за год выросла с 28 до 31 процента. Больше всего путешественников – из Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта.Среди стран СНГ наибольшее количество бронирований делали туристы из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.Москва – самый популярный город России у иностранцев. Половина заказов пришлось на столицу.Каждый пятый гость посетил Санкт-Петербург, а два процента – еще и Калининград. Также иностранцы активно изучают Казань и Сочи.Эксперты отмечают, что сильно вырос спрос на российские объекты размещения от туристов с детьми и от путешествующих компаниями от четырех человек. Число таких бронирований за год удвоилось.
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оаэ
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Китай, Индия, СНГ, куда поехать в выходные, куда можно лететь, Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия, Малайзия
Эксперты отмечают рекордный спрос иностранных туристов на поездки в Россию

"Островок": спрос иностранцев на поездки в Россию за год вырос в два раза

© РИА Новости / Александр АндреевТуристы на улице Санкт-Петербурга
Туристы на улице Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Александр Андреев
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Летний сезон стал рекордным по числу иностранных туристов в российских гостиницах за последние два года, сообщает "Островок".
Спрос пользователей из-за рубежа на номера в отечественных отелях превысил прошлогодние показатели в полтора раза, с учетом сентября – в два, а по сравнению с 2022 годом – почти в три раза.
Значительно выросло число путешественников из азиатских стран. Если летом 2023 года на них приходилось десять процентов иностранных заявок, то в этом году – уже 41 процентов. Основной поток обеспечили гости из Китая, Индии и Малайзии.
Также заметно увеличился интерес к России со стороны туристов из стран Ближнего Востока. Их доля бронирований за год выросла с 28 до 31 процента. Больше всего путешественников – из Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта.
Среди стран СНГ наибольшее количество бронирований делали туристы из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
Москва – самый популярный город России у иностранцев. Половина заказов пришлось на столицу.
Каждый пятый гость посетил Санкт-Петербург, а два процента – еще и Калининград. Также иностранцы активно изучают Казань и Сочи.
Эксперты отмечают, что сильно вырос спрос на российские объекты размещения от туристов с детьми и от путешествующих компаниями от четырех человек. Число таких бронирований за год удвоилось.
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