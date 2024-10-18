https://ria.ru/20241018/puteshestviya-1978529630.html

Эксперты отмечают рекордный спрос иностранных туристов на поездки в Россию

Эксперты отмечают рекордный спрос иностранных туристов на поездки в Россию - РИА Новости, 18.10.2024

Эксперты отмечают рекордный спрос иностранных туристов на поездки в Россию

Летний сезон стал рекордным по числу иностранных туристов в российских гостиницах за последние два года, сообщает "Островок". РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T06:12

2024-10-18T06:12

2024-10-18T06:12

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Летний сезон стал рекордным по числу иностранных туристов в российских гостиницах за последние два года, сообщает "Островок".Спрос пользователей из-за рубежа на номера в отечественных отелях превысил прошлогодние показатели в полтора раза, с учетом сентября – в два, а по сравнению с 2022 годом – почти в три раза.Значительно выросло число путешественников из азиатских стран. Если летом 2023 года на них приходилось десять процентов иностранных заявок, то в этом году – уже 41 процентов. Основной поток обеспечили гости из Китая, Индии и Малайзии.Также заметно увеличился интерес к России со стороны туристов из стран Ближнего Востока. Их доля бронирований за год выросла с 28 до 31 процента. Больше всего путешественников – из Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта.Среди стран СНГ наибольшее количество бронирований делали туристы из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.Москва – самый популярный город России у иностранцев. Половина заказов пришлось на столицу.Каждый пятый гость посетил Санкт-Петербург, а два процента – еще и Калининград. Также иностранцы активно изучают Казань и Сочи.Эксперты отмечают, что сильно вырос спрос на российские объекты размещения от туристов с детьми и от путешествующих компаниями от четырех человек. Число таких бронирований за год удвоилось.

https://ria.ru/20241018/viza-1977288073.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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