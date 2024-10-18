Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане после убийства подростка в Талгаре уволили прокуроров - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/prokurory-1978744200.html
В Казахстане после убийства подростка в Талгаре уволили прокуроров
В Казахстане после убийства подростка в Талгаре уволили прокуроров - РИА Новости, 18.10.2024
В Казахстане после убийства подростка в Талгаре уволили прокуроров
Прокурор Талгарского района и зампрокурора Алма-Атинской области Казахстана сняты с должностей после произошедшего в городе Талгаре резонансного убийства... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:59
2024-10-18T14:59
казахстан
алма-атинская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977895608_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2b366a63679b32cb486fab7e5cc4017b.jpg
АЛМА-АТА, 18 окт – РИА Новости. Прокурор Талгарского района и зампрокурора Алма-Атинской области Казахстана сняты с должностей после произошедшего в городе Талгаре резонансного убийства подростка, сообщает в пятницу пресс-служба генеральной прокуратуры республики. В ночь на 4 октября в Талгаре 16-летний подросток был убит взрослыми мужчинами из-за банки пива. Покупатели вошли в продуктовый магазин отца подростка, взяли пиво и не расплатились. В результате у хозяина магазина и мужчин возникла словесная перепалка, подросток заступился за своего отца. Выйдя из магазина, мужчины позвали на подмогу приятелей, по словам отца погибшего подростка, всего их было 13 человек, вооруженных ружьями и ножами. В ходе драки подростку нанесли смертельное ранение. Ночью 12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района сгорел дом, принадлежащий семье погибшего в Талгаре подростка. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества и обеспечила охрану семье. Национальная гвардия МВД 13 октября развернула патрули на улицах Талгара для охраны правопорядка. "Приказом генерального прокурора республики Казахстан от 18 октября заместитель прокурора Алматинской области Бакиров С.С. и прокурор Талгарского района Бекманов Е.К. освобождены от занимаемых должностей. Основанием послужило наличие существенных упущений в работе по надзору за законностью в уголовном процессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генпрокуротуры. Пятнадцатого октября пресс-служба администрации Талгарского района сообщила, что с должности снят мэра города Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Сагындык Матан за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
https://ria.ru/20241015/ubiystvo-1978013693.html
казахстан
алма-атинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977895608_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_822e187b2f961f6b44ffd727a9170b07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, алма-атинская область, в мире
Казахстан, Алма-Атинская область, В мире
В Казахстане после убийства подростка в Талгаре уволили прокуроров

В Казахстане сняли с поста прокурора Талгарского района после убийства подростка

© Фото : соцсетиИмпровизированный мемориал на месте убийства подростка в Талгаре, Казахстан
Импровизированный мемориал на месте убийства подростка в Талгаре, Казахстан - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : соцсети
Импровизированный мемориал на месте убийства подростка в Талгаре, Казахстан
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 18 окт – РИА Новости. Прокурор Талгарского района и зампрокурора Алма-Атинской области Казахстана сняты с должностей после произошедшего в городе Талгаре резонансного убийства подростка, сообщает в пятницу пресс-служба генеральной прокуратуры республики.
В ночь на 4 октября в Талгаре 16-летний подросток был убит взрослыми мужчинами из-за банки пива. Покупатели вошли в продуктовый магазин отца подростка, взяли пиво и не расплатились. В результате у хозяина магазина и мужчин возникла словесная перепалка, подросток заступился за своего отца. Выйдя из магазина, мужчины позвали на подмогу приятелей, по словам отца погибшего подростка, всего их было 13 человек, вооруженных ружьями и ножами. В ходе драки подростку нанесли смертельное ранение. Ночью 12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района сгорел дом, принадлежащий семье погибшего в Талгаре подростка. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества и обеспечила охрану семье. Национальная гвардия МВД 13 октября развернула патрули на улицах Талгара для охраны правопорядка.
«
"Приказом генерального прокурора республики Казахстан от 18 октября заместитель прокурора Алматинской области Бакиров С.С. и прокурор Талгарского района Бекманов Е.К. освобождены от занимаемых должностей. Основанием послужило наличие существенных упущений в работе по надзору за законностью в уголовном процессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генпрокуротуры.
Пятнадцатого октября пресс-служба администрации Талгарского района сообщила, что с должности снят мэра города Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Сагындык Матан за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
"Полиция заодно?" Убийство подростка вскрыло секреты городка в Казахстане
15 октября, 08:00
 
КазахстанАлма-Атинская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала