https://ria.ru/20241018/prokurory-1978744200.html

В Казахстане после убийства подростка в Талгаре уволили прокуроров

В Казахстане после убийства подростка в Талгаре уволили прокуроров - РИА Новости, 18.10.2024

В Казахстане после убийства подростка в Талгаре уволили прокуроров

Прокурор Талгарского района и зампрокурора Алма-Атинской области Казахстана сняты с должностей после произошедшего в городе Талгаре резонансного убийства... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:59

2024-10-18T14:59

2024-10-18T14:59

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АЛМА-АТА, 18 окт – РИА Новости. Прокурор Талгарского района и зампрокурора Алма-Атинской области Казахстана сняты с должностей после произошедшего в городе Талгаре резонансного убийства подростка, сообщает в пятницу пресс-служба генеральной прокуратуры республики. В ночь на 4 октября в Талгаре 16-летний подросток был убит взрослыми мужчинами из-за банки пива. Покупатели вошли в продуктовый магазин отца подростка, взяли пиво и не расплатились. В результате у хозяина магазина и мужчин возникла словесная перепалка, подросток заступился за своего отца. Выйдя из магазина, мужчины позвали на подмогу приятелей, по словам отца погибшего подростка, всего их было 13 человек, вооруженных ружьями и ножами. В ходе драки подростку нанесли смертельное ранение. Ночью 12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района сгорел дом, принадлежащий семье погибшего в Талгаре подростка. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества и обеспечила охрану семье. Национальная гвардия МВД 13 октября развернула патрули на улицах Талгара для охраны правопорядка. "Приказом генерального прокурора республики Казахстан от 18 октября заместитель прокурора Алматинской области Бакиров С.С. и прокурор Талгарского района Бекманов Е.К. освобождены от занимаемых должностей. Основанием послужило наличие существенных упущений в работе по надзору за законностью в уголовном процессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генпрокуротуры. Пятнадцатого октября пресс-служба администрации Талгарского района сообщила, что с должности снят мэра города Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Сагындык Матан за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

https://ria.ru/20241015/ubiystvo-1978013693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казахстан, алма-атинская область, в мире