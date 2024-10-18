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Обозначены контуры нового федерального проекта по производительности труда

Обозначены контуры нового федерального проекта по производительности труда - РИА Новости, 18.10.2024

Обозначены контуры нового федерального проекта по производительности труда

Около 2 тысяч представителей бизнеса и органов власти в Москве подвели итоги реализации национального проекта "Производительность труда" и обсудили дальнейшее... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:42

2024-10-18T10:42

2024-10-18T10:42

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Около 2 тысяч представителей бизнеса и органов власти в Москве подвели итоги реализации национального проекта "Производительность труда" и обсудили дальнейшее развитие мероприятий по росту эффективности экономики, сообщается на сайте Минэкономразвития России.В четверг в столице открылся VI федеральный форум "Производительность 360".Как отметил замруководителя администрации президента Российской Федерации Максим Орешкин, нацпроект "Производительность труда" внес большой вклад в развитие экономики."Сегодня мы видим массовое вовлечение широкого круга предприятий в эти процессы. Люди стали понимать, что такое бережливое производство, это стало модным. Главное достижение — что эта идеология пошла в массы и вышла за пределы сектора производственных предприятий, она ушла в сферу услуг и в бюджетную сферу", — приводятся на сайте слова Орешкина.По его мнению, повышение производительности труда является единственным способом сохранения маржинальности бизнеса и предоставления качественных услуг. "Вопросы производительности труда должны быть первостепенными, и каждый менеджер должен это понять, потому что именно от этого во многом зависит конечный результат", — резюмировал Орешкин.Мероприятия национального проекта по производительности труда будут продолжены и расширены в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Ранее президент России поручил к 2030 году охватить проектами по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и социальную сферу."С одной стороны, необходимо переходить все больше от точечной работы с конкретными предприятиями к отраслевым решениями, поэтому мы создаем центры компетенции в ключевых отраслях. И отдельно будем заниматься сферами, где у нас производительность труда в последнее время росла не так быстро. Это и туризм, это и строительство, это и транспорт, и логистика, и ряд других направлений. Что важно, нам за последние полгода удалось существенно вернуть в повестку отраслевые ведомства. Коллеги тоже понимают, что только через производительность можно решить множество вопросов и ускорить экономическое развитие", — сообщил министр экономического развития Максим Решетников.Вовлечь в работу предлагается и государственные компании со всей цепочкой кооперации посредством создания корпоративных центров компетенций.Кроме того, по поручению президента федеральный проект охватит всю социальную сферу мероприятиями по повышению производительности труда.В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что государственный подход к повышению производительности труда в области принес неожиданные результаты."Были сомнения, ведь в большинстве случаев как раз бизнес показывает лучшие практики конкурентоспособности и адаптации к новым условиям. Но экономический эффект проекта „Производительность труда“ в Ленобласти для предприятий только по пилотным потокам составил более 1 миллиарда рублей, для региона каждый вложенный рубль принес три рубля налогов. Но важны не только экономические эффекты. Важны люди, сложившиеся эффективные команды, готовые адаптироваться к изменениям. В Ленинградской области проект уже шагнул из бизнеса в учреждения социальной сферы и будет развиваться", — сказал Дрозденко.Кроме того, гендиректор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) Николай Соломон обратил внимание участников форума на то, что бережливое производство помогает компаниям преодолеть ситуацию на рынке труда. Он привел в качестве примера работу экспертов ФЦК на одном из фармацевтических предприятий, где с помощью бережливых инструментов удалось в два раза увеличить выработку лекарств и одновременно высвободить 10% сотрудников, которых компания перевела на другие производственные участки."В первую очередь наша задача — зажечь в людях интерес, желание задуматься над тем, насколько неэффективны их рабочие процессы. Бережливое производство создает условия для того, чтобы человек на своем рабочем месте имел возможность проявить себя как личность", — подчеркнул Соломон.Наработанные отраслевые практики предлагается использовать для снижения административной нагрузки на бизнес, устранив при этом регуляторные ограничения роста производительности труда.Решетников призвал бизнес к участию в процессах стыковки кадров из колледжей и вузов с потребностями своих предприятий.

https://ria.ru/20241017/trud-1978525745.html

https://ria.ru/20240715/natsproekt-1959329529.html

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