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Число погибших в ДТП в Приамурье выросло до четырех

Число погибших в ДТП в Приамурье выросло до четырех - РИА Новости, 18.10.2024

Число погибших в ДТП в Приамурье выросло до четырех

Четыре человека, в том числе два ребенка, по уточненным данным погибли в столкновении легковой иномарки и грузовика, перевозившего пиротехнику, в Амурской... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T03:35

2024-10-18T03:35

2024-10-18T09:29

происшествия

авто

амурская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Четыре человека, в том числе два ребенка, по уточненным данным погибли в столкновении легковой иномарки и грузовика, перевозившего пиротехнику, в Амурской области, сообщает МЧС РФ. Ранее в МЧС сообщили, что грузовик и легковушка столкнулись в Амурском области, оба авто загорелись. Водитель грузовика госпитализирован, три человека из легкового авто погибли. В соцсетях разошлись кадры с места аварии – в темноте на трассе масштабно взрываются салюты. По данным полиции, грузовик перевозил пиротехнику, она и машины загорелись. Устанавливаются личности погибших. Предварительная причина ДТП - один из водителей не предоставил второму преимущество при выезде со второстепенной дороги. "По уточненным данным, в аварии погибли четыре человека. Сотрудники МЧС России деблокировали и вытянули искореженную легковушку из-под грузовика. В ней были тела женщины и двоих детей 8, 11 лет. При разборе и проливке сгоревших машин обнаружен еще один погибший. Личность устанавливается", - говорится в сообщении.

амурская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)