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Число погибших в ДТП в Приамурье выросло до четырех - РИА Новости, 18.10.2024
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03:35 18.10.2024 (обновлено: 09:29 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/priamure-1978633352.html
Число погибших в ДТП в Приамурье выросло до четырех
Число погибших в ДТП в Приамурье выросло до четырех - РИА Новости, 18.10.2024
Число погибших в ДТП в Приамурье выросло до четырех
Четыре человека, в том числе два ребенка, по уточненным данным погибли в столкновении легковой иномарки и грузовика, перевозившего пиротехнику, в Амурской... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T03:35
2024-10-18T09:29
происшествия
авто
амурская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Четыре человека, в том числе два ребенка, по уточненным данным погибли в столкновении легковой иномарки и грузовика, перевозившего пиротехнику, в Амурской области, сообщает МЧС РФ. Ранее в МЧС сообщили, что грузовик и легковушка столкнулись в Амурском области, оба авто загорелись. Водитель грузовика госпитализирован, три человека из легкового авто погибли. В соцсетях разошлись кадры с места аварии – в темноте на трассе масштабно взрываются салюты. По данным полиции, грузовик перевозил пиротехнику, она и машины загорелись. Устанавливаются личности погибших. Предварительная причина ДТП - один из водителей не предоставил второму преимущество при выезде со второстепенной дороги. "По уточненным данным, в аварии погибли четыре человека. Сотрудники МЧС России деблокировали и вытянули искореженную легковушку из-под грузовика. В ней были тела женщины и двоих детей 8, 11 лет. При разборе и проливке сгоревших машин обнаружен еще один погибший. Личность устанавливается", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Амурская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших в ДТП в Приамурье выросло до четырех

МЧС: при разборе машин после ДТП в Приамурье нашли еще одного погибшего

© Фото : МЧС РоссииДТП в Амурской области с участием легкового автомобиля и грузовика, перевозившего пиротехнические изделия
ДТП в Амурской области с участием легкового автомобиля и грузовика, перевозившего пиротехнические изделия - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : МЧС России
ДТП в Амурской области с участием легкового автомобиля и грузовика, перевозившего пиротехнические изделия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Четыре человека, в том числе два ребенка, по уточненным данным погибли в столкновении легковой иномарки и грузовика, перевозившего пиротехнику, в Амурской области, сообщает МЧС РФ.
Ранее в МЧС сообщили, что грузовик и легковушка столкнулись в Амурском области, оба авто загорелись. Водитель грузовика госпитализирован, три человека из легкового авто погибли. В соцсетях разошлись кадры с места аварии – в темноте на трассе масштабно взрываются салюты. По данным полиции, грузовик перевозил пиротехнику, она и машины загорелись. Устанавливаются личности погибших. Предварительная причина ДТП - один из водителей не предоставил второму преимущество при выезде со второстепенной дороги.
"По уточненным данным, в аварии погибли четыре человека. Сотрудники МЧС России деблокировали и вытянули искореженную легковушку из-под грузовика. В ней были тела женщины и двоих детей 8, 11 лет. При разборе и проливке сгоревших машин обнаружен еще один погибший. Личность устанавливается", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияАвтоАмурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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