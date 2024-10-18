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"План победы" Зеленского связан с "формулой мира", заявил Шмыгаль - РИА Новости, 18.10.2024
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15:45 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/plan-1978759957.html
"План победы" Зеленского связан с "формулой мира", заявил Шмыгаль
"План победы" Зеленского связан с "формулой мира", заявил Шмыгаль - РИА Новости, 18.10.2024
"План победы" Зеленского связан с "формулой мира", заявил Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что так называемый "план победы" Владимира Зеленского неразрывно связан с ранее представленной Киевом "формулой... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:45
2024-10-18T15:45
в мире
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денис шмыгаль
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владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что так называемый "план победы" Владимира Зеленского неразрывно связан с ранее представленной Киевом "формулой мира" для решения конфликта, "одно не работает без другого". "Это ("план победы") не отдельный план. "План победы" и "формула мира" - это не отдельные друг от друга планы. Это две идеи, два документа, которые связаны между собой. Один не работает без другого", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции со своим финским коллегой, которая транслировалась в YouTube-канале правительства Финляндии. Он также заявил о намерении Украины завершить обсуждения "формулы мира" со всеми партнерами в ближайшее время, до конца октября, и подготовить совместное коммюнике. После этого, по его словам, документ будет "положен на стол переговоров" и Киев начнет "дипломатический путь" к концу конфликта. При этом Шмыгаль в очередной раз безосновательно обвинил Россию в том, что она якобы не хочет садиться за стол переговоров. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241018/premer-1978713135.html
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в мире, россия, киев, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Киев, Украина, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"План победы" Зеленского связан с "формулой мира", заявил Шмыгаль

Шмыгаль: "план победы" Зеленского неразрывно связан с "формулой мира"

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что так называемый "план победы" Владимира Зеленского неразрывно связан с ранее представленной Киевом "формулой мира" для решения конфликта, "одно не работает без другого".
"Это ("план победы") не отдельный план. "План победы" и "формула мира" - это не отдельные друг от друга планы. Это две идеи, два документа, которые связаны между собой. Один не работает без другого", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции со своим финским коллегой, которая транслировалась в YouTube-канале правительства Финляндии.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Фицо прокомментировал "план победы" Зеленского
Вчера, 13:11
Он также заявил о намерении Украины завершить обсуждения "формулы мира" со всеми партнерами в ближайшее время, до конца октября, и подготовить совместное коммюнике. После этого, по его словам, документ будет "положен на стол переговоров" и Киев начнет "дипломатический путь" к концу конфликта. При этом Шмыгаль в очередной раз безосновательно обвинил Россию в том, что она якобы не хочет садиться за стол переговоров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Венгрия не поддерживает "план победы" Зеленского, заявил Орбан
Вчера, 09:00
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
СМИ раскрыли, почему Зеленский заговорил о ядерном оружии для Украины
Вчера, 11:07
 
В миреРоссияКиевУкраинаДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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