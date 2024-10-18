https://ria.ru/20241018/petupakovka-1978640842.html
Три вида ПЭТ-упаковки запретят производить в России с сентября 2025 года
Три вида ПЭТ-упаковки запретят производить в России с сентября 2025 года - РИА Новости, 18.10.2024
Три вида ПЭТ-упаковки запретят производить в России с сентября 2025 года
Правительство России запретило производство трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) с 1 сентября 2025 года, сказано в распоряжении, опубликованном на РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T06:18
2024-10-18T06:18
2024-10-18T07:55
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правительство России запретило производство трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) с 1 сентября 2025 года, сказано в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый перечень видов продукции (товаров), производство и использование которых не допускается в связи с тем, что отходы от использования такой продукции (товаров) не подлежат обработке и (или) утилизации либо их обработка и (или) утилизация затруднительны", — сказано в документе.Из приложения к документу следует, что с сентября 2025 года в России будет запрещено производство и использование ПЭТ-бутылок для пищевой промышленности, за исключением тары голубого, белого, зеленого и коричневого цветов и бесцветной. Запрет также относится к многослойным ПЭТ-бутылкам и к ПЭТ-упаковке с этикетками из поливинилхлорида (кроме термоусадочных).В распоряжении правительства указано, что Минпромторг обязан предоставлять с 2026 года не позднее 1 сентября согласованные с федеральными органами исполнительной власти предложения по актуализации вышеозначенного перечня продукции.
https://ria.ru/20240927/uchenye-1974998749.html
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, экономика, правительство рф, экология
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Экономика, Правительство РФ, Экология
Три вида ПЭТ-упаковки запретят производить в России с сентября 2025 года
Правительство России запретило три вида ПЭТ-упаковки с 1 сентября 2025 года