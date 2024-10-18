https://ria.ru/20241018/peterburg-1978734981.html

В Петербурге пенсионер лишился почти 17 миллионов рублей из-за мошенников

В Петербурге пенсионер лишился почти 17 миллионов рублей из-за мошенников - РИА Новости, 18.10.2024

В Петербурге пенсионер лишился почти 17 миллионов рублей из-за мошенников

Новости. Восьмидесятилетний пенсионер из Санкт-Петербурга, которого убедили перевести деньги на "безопасный" счет, лишился 16,8 миллиона рублей, полиция ищет... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:28

2024-10-18T14:28

2024-10-18T14:28

происшествия

санкт-петербург

россия

приморский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Восьмидесятилетний пенсионер из Санкт-Петербурга, которого убедили перевести деньги на "безопасный" счет, лишился 16,8 миллиона рублей, полиция ищет мошенников, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в среду в полицию Приморского района обратился 80-летний житель одного из домов на улице Ильюшина. Он рассказал правоохранителям, что после звонка неизвестного последовал его инструкции и решил перевести свои сбережения на "безопасный" счет, предварительно передав их прибывшему к нему курьеру. "Таким образом сначала доверчивый пенсионер отдал курьеру 8 614 000 рублей, а позже перевел через банкомат на указанные неизвестным счета еще 8 216 290 рублей. Общая сумма материального ущерба составила 16 830 290 рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, фигурантов ищут, заключили в ГУМВД.

https://ria.ru/20241001/moshenniki-1975638621.html

санкт-петербург

россия

приморский район

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происшествия, санкт-петербург, россия, приморский район