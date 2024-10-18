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В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком - РИА Новости, 18.10.2024
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12:59 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/peterburg-1978710863.html
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком - РИА Новости, 18.10.2024
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
Автобус в Санкт-Петербурге задним колесом провалился в яму в асфальте, пассажиры не пострадали, сообщили РИА Новости в городском комитете по транспорту. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:59
2024-10-18T12:59
происшествия
авто
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Автобус в Санкт-Петербурге задним колесом провалился в яму в асфальте, пассажиры не пострадали, сообщили РИА Новости в городском комитете по транспорту. Инцидент произошел в пятницу на Кронштадтской улице. По данным местных СМИ, автобус задним колесом провалился в яму в асфальте из-за прорыва трубы с горячей водой. "Автобус провалился задним колесом. Пассажиры не пострадали, водитель всех оперативно вывел из салона. Перевозчик вызвал эвакуатор", - сказала собеседница агентства.
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происшествия, авто, санкт-петербург
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком, пассажиры не пострадали

© Фото : соцсети Автобус задним колесом провалился в яму в асфальте в Санкт-Петербурге
 Автобус задним колесом провалился в яму в асфальте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : соцсети
Автобус задним колесом провалился в яму в асфальте в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Автобус в Санкт-Петербурге задним колесом провалился в яму в асфальте, пассажиры не пострадали, сообщили РИА Новости в городском комитете по транспорту.
Инцидент произошел в пятницу на Кронштадтской улице. По данным местных СМИ, автобус задним колесом провалился в яму в асфальте из-за прорыва трубы с горячей водой.
"Автобус провалился задним колесом. Пассажиры не пострадали, водитель всех оперативно вывел из салона. Перевозчик вызвал эвакуатор", - сказала собеседница агентства.
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