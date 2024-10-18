https://ria.ru/20241018/peterburg-1978710863.html

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком - РИА Новости, 18.10.2024

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

Автобус в Санкт-Петербурге задним колесом провалился в яму в асфальте, пассажиры не пострадали, сообщили РИА Новости в городском комитете по транспорту. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:59

2024-10-18T12:59

2024-10-18T12:59

происшествия

авто

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Автобус в Санкт-Петербурге задним колесом провалился в яму в асфальте, пассажиры не пострадали, сообщили РИА Новости в городском комитете по транспорту. Инцидент произошел в пятницу на Кронштадтской улице. По данным местных СМИ, автобус задним колесом провалился в яму в асфальте из-за прорыва трубы с горячей водой. "Автобус провалился задним колесом. Пассажиры не пострадали, водитель всех оперативно вывел из салона. Перевозчик вызвал эвакуатор", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20241017/peterburg-1978623800.html

санкт-петербург

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2024

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происшествия, авто, санкт-петербург