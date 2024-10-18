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Белый дом отказался говорить о возможности приглашения Украины в НАТО - РИА Новости, 18.10.2024
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18:40 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/nato-1978813635.html
Белый дом отказался говорить о возможности приглашения Украины в НАТО
Белый дом отказался говорить о возможности приглашения Украины в НАТО - РИА Новости, 18.10.2024
Белый дом отказался говорить о возможности приглашения Украины в НАТО
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби в пятницу отказался говорить о возможности приглашения Украины в НАТО в оставшееся время... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:40
2024-10-18T18:40
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби в пятницу отказался говорить о возможности приглашения Украины в НАТО в оставшееся время администрации президента США Джо Байдена, ограничившись позицией Вашингтона о том, что будущее Киева в альянсе. "НАТО будет будущим Украины. Вопроса об этом не стоит", - заявил он журналистам на брифинге. При этом Кирби не стал отвечать на заданный ему вопрос о том, стоит ли Украине ждать приглашения в Североатлантический альянс в оставшееся время администрации президента США Джо Байдена, полномочия которого истекают 20 января 2025 года. Представитель Белого дома уточнил, что Киеву необходимо завершить конфликт, провести требуемые реформы, а США намерены помочь на пути к присоединению к оборонному блоку. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
https://ria.ru/20240603/udary-1950266264.html
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в мире, россия, украина, сша, джон кирби, джо байден, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Джон Кирби, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Белый дом отказался говорить о возможности приглашения Украины в НАТО

Кирби: вопрос о приглашении Украины в НАТО пока не стоит

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби в пятницу отказался говорить о возможности приглашения Украины в НАТО в оставшееся время администрации президента США Джо Байдена, ограничившись позицией Вашингтона о том, что будущее Киева в альянсе.
"НАТО будет будущим Украины. Вопроса об этом не стоит", - заявил он журналистам на брифинге.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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3 июня, 19:07
При этом Кирби не стал отвечать на заданный ему вопрос о том, стоит ли Украине ждать приглашения в Североатлантический альянс в оставшееся время администрации президента США Джо Байдена, полномочия которого истекают 20 января 2025 года.
Представитель Белого дома уточнил, что Киеву необходимо завершить конфликт, провести требуемые реформы, а США намерены помочь на пути к присоединению к оборонному блоку.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
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Вчера, 14:18
 
В миреРоссияУкраинаСШАДжон КирбиДжо БайденВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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