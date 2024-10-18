НАТО помогает Молдавии бороться с "вмешательством" России в выборы
Рютте: НАТО помогает Молдавии бороться с "вмешательством" России в выборы
© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса помогают Молдавии бороться с якобы "вмешательством" России в выборы.
Президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС.
"Такой страны скоро не будет". Запад наметил новую цель
4 сентября, 08:00
"Я лично признателен (президенту Молдавии - ред.) Майе Санду, которая... борется с иностранным вмешательством, которое происходит из России… Мы помогаем Молдавии всем, чем можем: наращиванием оборонных возможностей, борьбой с кампаниями по дезинформации и со всем, что помогает ей обеспечить проведение свободных выборов", - заявил Рютте на пресс-конференции в Брюсселе по итогам совещания министров обороны стран НАТО.
Евросоюз, со своей стороны, значительно активизировал свою деятельность, имеющую отношение к Молдавии, накануне выборов в этой стране. Так, Европарламент 9 октября принял резолюцию с призывом вводить санкции против молдавской оппозиции, а также ускорить процесс евроинтеграции Молдавии, имеющей статус кандидата в ЕС.
В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии
14 октября, 13:22
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нанесла визит в Кишинев 10 октября, как раз в преддверии голосования по присоединению Молдавии к Евросоюзу, и пообещала действующему президенту 1,8 миллиарда евро инвестиций при условии сохранения страной евроинтеграционного курса.
Параллельно Брюссель продолжает выдвигать безосновательные обвинения в адрес России о якобы "вмешательстве" в дела Молдавии и попытках повлиять на избирательный процесс.
На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
В Молдавии заявили, что Евросоюз предает демократические идеалы
13 октября, 09:17