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НАТО помогает Молдавии бороться с "вмешательством" России в выборы - РИА Новости, 18.10.2024
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14:55 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/nato-1978742750.html
НАТО помогает Молдавии бороться с "вмешательством" России в выборы
НАТО помогает Молдавии бороться с "вмешательством" России в выборы - РИА Новости, 18.10.2024
НАТО помогает Молдавии бороться с "вмешательством" России в выборы
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса помогают Молдавии бороться с якобы "вмешательством" России в выборы. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:55
2024-10-18T14:55
в мире
молдавия
россия
брюссель
марк рютте
майя санду
урсула фон дер ляйен
нато
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса помогают Молдавии бороться с якобы "вмешательством" России в выборы. Президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. "Я лично признателен (президенту Молдавии - ред.) Майе Санду, которая... борется с иностранным вмешательством, которое происходит из России… Мы помогаем Молдавии всем, чем можем: наращиванием оборонных возможностей, борьбой с кампаниями по дезинформации и со всем, что помогает ей обеспечить проведение свободных выборов", - заявил Рютте на пресс-конференции в Брюсселе по итогам совещания министров обороны стран НАТО. Евросоюз, со своей стороны, значительно активизировал свою деятельность, имеющую отношение к Молдавии, накануне выборов в этой стране. Так, Европарламент 9 октября принял резолюцию с призывом вводить санкции против молдавской оппозиции, а также ускорить процесс евроинтеграции Молдавии, имеющей статус кандидата в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нанесла визит в Кишинев 10 октября, как раз в преддверии голосования по присоединению Молдавии к Евросоюзу, и пообещала действующему президенту 1,8 миллиарда евро инвестиций при условии сохранения страной евроинтеграционного курса. Параллельно Брюссель продолжает выдвигать безосновательные обвинения в адрес России о якобы "вмешательстве" в дела Молдавии и попытках повлиять на избирательный процесс. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html
https://ria.ru/20241014/kreml-1977935664.html
https://ria.ru/20241013/moldaviya-1977804767.html
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в мире, молдавия, россия, брюссель, марк рютте, майя санду, урсула фон дер ляйен, нато, евросоюз, европарламент
В мире, Молдавия, Россия, Брюссель, Марк Рютте, Майя Санду, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Евросоюз, Европарламент
НАТО помогает Молдавии бороться с "вмешательством" России в выборы

Рютте: НАТО помогает Молдавии бороться с "вмешательством" России в выборы

© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса помогают Молдавии бороться с якобы "вмешательством" России в выборы.
Президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
"Такой страны скоро не будет". Запад наметил новую цель
4 сентября, 08:00
"Я лично признателен (президенту Молдавии - ред.) Майе Санду, которая... борется с иностранным вмешательством, которое происходит из России… Мы помогаем Молдавии всем, чем можем: наращиванием оборонных возможностей, борьбой с кампаниями по дезинформации и со всем, что помогает ей обеспечить проведение свободных выборов", - заявил Рютте на пресс-конференции в Брюсселе по итогам совещания министров обороны стран НАТО.
Евросоюз, со своей стороны, значительно активизировал свою деятельность, имеющую отношение к Молдавии, накануне выборов в этой стране. Так, Европарламент 9 октября принял резолюцию с призывом вводить санкции против молдавской оппозиции, а также ускорить процесс евроинтеграции Молдавии, имеющей статус кандидата в ЕС.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии
14 октября, 13:22
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нанесла визит в Кишинев 10 октября, как раз в преддверии голосования по присоединению Молдавии к Евросоюзу, и пообещала действующему президенту 1,8 миллиарда евро инвестиций при условии сохранения страной евроинтеграционного курса.
Параллельно Брюссель продолжает выдвигать безосновательные обвинения в адрес России о якобы "вмешательстве" в дела Молдавии и попытках повлиять на избирательный процесс.
На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
В Молдавии заявили, что Евросоюз предает демократические идеалы
13 октября, 09:17
 
В миреМолдавияРоссияБрюссельМарк РюттеМайя СандуУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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