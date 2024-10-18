https://ria.ru/20241018/nato-1978742750.html

НАТО помогает Молдавии бороться с "вмешательством" России в выборы

НАТО помогает Молдавии бороться с "вмешательством" России в выборы - РИА Новости, 18.10.2024

НАТО помогает Молдавии бороться с "вмешательством" России в выборы

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса помогают Молдавии бороться с якобы "вмешательством" России в выборы. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:55

2024-10-18T14:55

2024-10-18T14:55

в мире

молдавия

россия

брюссель

марк рютте

майя санду

урсула фон дер ляйен

нато

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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса помогают Молдавии бороться с якобы "вмешательством" России в выборы. Президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. "Я лично признателен (президенту Молдавии - ред.) Майе Санду, которая... борется с иностранным вмешательством, которое происходит из России… Мы помогаем Молдавии всем, чем можем: наращиванием оборонных возможностей, борьбой с кампаниями по дезинформации и со всем, что помогает ей обеспечить проведение свободных выборов", - заявил Рютте на пресс-конференции в Брюсселе по итогам совещания министров обороны стран НАТО. Евросоюз, со своей стороны, значительно активизировал свою деятельность, имеющую отношение к Молдавии, накануне выборов в этой стране. Так, Европарламент 9 октября принял резолюцию с призывом вводить санкции против молдавской оппозиции, а также ускорить процесс евроинтеграции Молдавии, имеющей статус кандидата в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нанесла визит в Кишинев 10 октября, как раз в преддверии голосования по присоединению Молдавии к Евросоюзу, и пообещала действующему президенту 1,8 миллиарда евро инвестиций при условии сохранения страной евроинтеграционного курса. Параллельно Брюссель продолжает выдвигать безосновательные обвинения в адрес России о якобы "вмешательстве" в дела Молдавии и попытках повлиять на избирательный процесс. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

https://ria.ru/20241014/kreml-1977935664.html

https://ria.ru/20241013/moldaviya-1977804767.html

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в мире, молдавия, россия, брюссель, марк рютте, майя санду, урсула фон дер ляйен, нато, евросоюз, европарламент