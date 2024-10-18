https://ria.ru/20241018/msp-1978703603.html

Субъекты МСП поставили госкомпаниям товаров и услуг на 6,2 трлн рублей

Субъекты МСП поставили госкомпаниям товаров и услуг на 6,2 трлн рублей - РИА Новости, 18.10.2024

Субъекты МСП поставили госкомпаниям товаров и услуг на 6,2 трлн рублей

Малый и средний бизнес заключил с госкомпаниями за 9 месяцев 2024 года более 667 тысяч договоров по результатам закупок по 223-ФЗ, общий объем превысил 6,2... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:48

2024-10-18T12:48

2024-10-18T19:12

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Малый и средний бизнес заключил с госкомпаниями за 9 месяцев 2024 года более 667 тысяч договоров по результатам закупок по 223-ФЗ, общий объем превысил 6,2 триллиона рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Отмечается, что объем поставок увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62%. В настоящее время компании с госучастием обязаны закупать у МСП-поставщиков товары и услуги в рамках установленной правительством РФ квоты, ее соблюдение обеспечивают Корпорация МСП и органы власти регионов. "Закупки госкомпаний дают малому и среднему бизнесу доступ к стабильному рынку сбыта товаров и услуг. МСП-поставщики не только нарастили объем, увеличивается количество малых и средних предприятий, которые могут выполнять договоры в соответствии с требованиями крупных заказчиков", — подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития России. За три квартала число МСП-поставщиков выросло по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем на 21% — почти до 187 тысяч. Крупнейшими заказчиками — лидерами по объему закупок у малого и среднего бизнеса стали РЖД, ОЭЗ ППТ "Алабуга", "Аэрофлот", Сбербанк, Банк ВТБ. Среди регионов наибольшего прироста объема заключенных договоров по сравнению с аналогичным периодом 2023 года достигли МСП из Москвы (+1,38 трлн рублей), Республики Татарстан (+223,3 млрд рублей), Санкт-Петербурга (+217,6 млрд рублей), Московской (+125,3 млрд рублей) и Свердловской областей (+120,5 млрд рублей). "С начала года больше всего закупок было в сфере гражданского строительства и специализированных строительных работ (986,2 млрд рублей и 773,1 млрд рублей, соответственно). Также закупались машины и оборудование (379,5 млрд рублей), компьютерное, электронное и оптическое оборудования (295,5 млрд рублей). В топ-10 по приросту среди регионов вошли Краснодарский край (+64,57 млрд рублей), Новосибирская область (+58,9 млрд рублей), Республика Башкортостан (+41,6 млрд рублей), Самарская (+41,4 млрд рублей) и Тюменская области (+38,4 млрд рублей)", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. У малого и среднего бизнеса в настоящее время есть возможность стать участником инициированной Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП программы "выращивания" и заключить долгосрочный офсетный договор с одной из госкомпаний. В этом случае поставщик получает гарантированный рынок сбыта на длительный период и обязуется инвестировать в развитие собственной компании. Всего за полтора года работы механизма в России при участии Корпорации МСП заключено 11 офсетных договоров по 223-ФЗ на более чем 6 млрд рублей, инвестиции малого и среднего бизнеса в развитие производств составили 1,39 млрд рублей. По семи заключенным офсетным договорам уже осуществляются поставки произведенной продукции. Так, по одному из них ООО "Автодор-Платные дороги" уже поставлено 40 тысяч транспондеров. По другому офсетному договору ОАО "РЖД" получило в запланированных на 2024 год объемах средства малой механизации. Почти 86,5 тонны огнестойкого турбинного масла произведено и поставлено по заказу компаний группы "ИнтерРАО". В рамках офсетного договора с АО "Росгео" начались поставки бурильных труб и алмазного бурового оборудования.

https://ria.ru/20241018/msp-1978477027.html

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корпорация мсп, александр исаевич, экономика, россия, москва, республика татарстан (татарстан), александр новак, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ржд