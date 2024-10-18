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Субъекты МСП поставили госкомпаниям товаров и услуг на 6,2 трлн рублей - РИА Новости, 18.10.2024
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12:48 18.10.2024 (обновлено: 19:12 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/msp-1978703603.html
Субъекты МСП поставили госкомпаниям товаров и услуг на 6,2 трлн рублей
Субъекты МСП поставили госкомпаниям товаров и услуг на 6,2 трлн рублей - РИА Новости, 18.10.2024
Субъекты МСП поставили госкомпаниям товаров и услуг на 6,2 трлн рублей
Малый и средний бизнес заключил с госкомпаниями за 9 месяцев 2024 года более 667 тысяч договоров по результатам закупок по 223-ФЗ, общий объем превысил 6,2... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:48
2024-10-18T19:12
твой бизнес
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александр исаевич
экономика
россия
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республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Малый и средний бизнес заключил с госкомпаниями за 9 месяцев 2024 года более 667 тысяч договоров по результатам закупок по 223-ФЗ, общий объем превысил 6,2 триллиона рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Отмечается, что объем поставок увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62%. В настоящее время компании с госучастием обязаны закупать у МСП-поставщиков товары и услуги в рамках установленной правительством РФ квоты, ее соблюдение обеспечивают Корпорация МСП и органы власти регионов. "Закупки госкомпаний дают малому и среднему бизнесу доступ к стабильному рынку сбыта товаров и услуг. МСП-поставщики не только нарастили объем, увеличивается количество малых и средних предприятий, которые могут выполнять договоры в соответствии с требованиями крупных заказчиков", — подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития России. За три квартала число МСП-поставщиков выросло по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем на 21% — почти до 187 тысяч. Крупнейшими заказчиками — лидерами по объему закупок у малого и среднего бизнеса стали РЖД, ОЭЗ ППТ "Алабуга", "Аэрофлот", Сбербанк, Банк ВТБ. Среди регионов наибольшего прироста объема заключенных договоров по сравнению с аналогичным периодом 2023 года достигли МСП из Москвы (+1,38 трлн рублей), Республики Татарстан (+223,3 млрд рублей), Санкт-Петербурга (+217,6 млрд рублей), Московской (+125,3 млрд рублей) и Свердловской областей (+120,5 млрд рублей). "С начала года больше всего закупок было в сфере гражданского строительства и специализированных строительных работ (986,2 млрд рублей и 773,1 млрд рублей, соответственно). Также закупались машины и оборудование (379,5 млрд рублей), компьютерное, электронное и оптическое оборудования (295,5 млрд рублей). В топ-10 по приросту среди регионов вошли Краснодарский край (+64,57 млрд рублей), Новосибирская область (+58,9 млрд рублей), Республика Башкортостан (+41,6 млрд рублей), Самарская (+41,4 млрд рублей) и Тюменская области (+38,4 млрд рублей)", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. У малого и среднего бизнеса в настоящее время есть возможность стать участником инициированной Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП программы "выращивания" и заключить долгосрочный офсетный договор с одной из госкомпаний. В этом случае поставщик получает гарантированный рынок сбыта на длительный период и обязуется инвестировать в развитие собственной компании. Всего за полтора года работы механизма в России при участии Корпорации МСП заключено 11 офсетных договоров по 223-ФЗ на более чем 6 млрд рублей, инвестиции малого и среднего бизнеса в развитие производств составили 1,39 млрд рублей. По семи заключенным офсетным договорам уже осуществляются поставки произведенной продукции. Так, по одному из них ООО "Автодор-Платные дороги" уже поставлено 40 тысяч транспондеров. По другому офсетному договору ОАО "РЖД" получило в запланированных на 2024 год объемах средства малой механизации. Почти 86,5 тонны огнестойкого турбинного масла произведено и поставлено по заказу компаний группы "ИнтерРАО". В рамках офсетного договора с АО "Росгео" начались поставки бурильных труб и алмазного бурового оборудования.
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корпорация мсп, александр исаевич, экономика, россия, москва, республика татарстан (татарстан), александр новак, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ржд
Твой бизнес, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Экономика, Россия, Москва, Республика Татарстан (Татарстан), Александр Новак, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), РЖД

Субъекты МСП поставили госкомпаниям товаров и услуг на 6,2 трлн рублей

© iStock.com / Kemal YildirimДоставка товара
Доставка товара - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© iStock.com / Kemal Yildirim
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Малый и средний бизнес заключил с госкомпаниями за 9 месяцев 2024 года более 667 тысяч договоров по результатам закупок по 223-ФЗ, общий объем превысил 6,2 триллиона рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Отмечается, что объем поставок увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62%. В настоящее время компании с госучастием обязаны закупать у МСП-поставщиков товары и услуги в рамках установленной правительством РФ квоты, ее соблюдение обеспечивают Корпорация МСП и органы власти регионов.
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"Закупки госкомпаний дают малому и среднему бизнесу доступ к стабильному рынку сбыта товаров и услуг. МСП-поставщики не только нарастили объем, увеличивается количество малых и средних предприятий, которые могут выполнять договоры в соответствии с требованиями крупных заказчиков", — подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития России.
За три квартала число МСП-поставщиков выросло по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем на 21% — почти до 187 тысяч. Крупнейшими заказчиками — лидерами по объему закупок у малого и среднего бизнеса стали РЖД, ОЭЗ ППТ "Алабуга", "Аэрофлот", Сбербанк, Банк ВТБ. Среди регионов наибольшего прироста объема заключенных договоров по сравнению с аналогичным периодом 2023 года достигли МСП из Москвы (+1,38 трлн рублей), Республики Татарстан (+223,3 млрд рублей), Санкт-Петербурга (+217,6 млрд рублей), Московской (+125,3 млрд рублей) и Свердловской областей (+120,5 млрд рублей).
"С начала года больше всего закупок было в сфере гражданского строительства и специализированных строительных работ (986,2 млрд рублей и 773,1 млрд рублей, соответственно). Также закупались машины и оборудование (379,5 млрд рублей), компьютерное, электронное и оптическое оборудования (295,5 млрд рублей). В топ-10 по приросту среди регионов вошли Краснодарский край (+64,57 млрд рублей), Новосибирская область (+58,9 млрд рублей), Республика Башкортостан (+41,6 млрд рублей), Самарская (+41,4 млрд рублей) и Тюменская области (+38,4 млрд рублей)", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
У малого и среднего бизнеса в настоящее время есть возможность стать участником инициированной Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП программы "выращивания" и заключить долгосрочный офсетный договор с одной из госкомпаний. В этом случае поставщик получает гарантированный рынок сбыта на длительный период и обязуется инвестировать в развитие собственной компании. Всего за полтора года работы механизма в России при участии Корпорации МСП заключено 11 офсетных договоров по 223-ФЗ на более чем 6 млрд рублей, инвестиции малого и среднего бизнеса в развитие производств составили 1,39 млрд рублей.
По семи заключенным офсетным договорам уже осуществляются поставки произведенной продукции. Так, по одному из них ООО "Автодор-Платные дороги" уже поставлено 40 тысяч транспондеров. По другому офсетному договору ОАО "РЖД" получило в запланированных на 2024 год объемах средства малой механизации. Почти 86,5 тонны огнестойкого турбинного масла произведено и поставлено по заказу компаний группы "ИнтерРАО". В рамках офсетного договора с АО "Росгео" начались поставки бурильных труб и алмазного бурового оборудования.
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Твой бизнесКорпорация МСПАлександр ИсаевичЭкономикаРоссияМоскваРеспублика Татарстан (Татарстан)Александр НовакМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РЖД
 
 
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