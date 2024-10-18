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Моди примет участие в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 18.10.2024
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11:51 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/modi-1978683640.html
Моди примет участие в саммите БРИКС в Казани
Моди примет участие в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 18.10.2024
Моди примет участие в саммите БРИКС в Казани
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию 22-23 октября и примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщило индийское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:51
2024-10-18T11:51
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию 22-23 октября и примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщило индийское внешнеполитическое ведомство. Президент РФ Владимир Путин в июле пригласил Моди на саммит БРИКС в Казань. В августе пресс-служба Кремля сообщала, что премьер-министр Индии подтвердил готовность принять участие в мероприятии. "Премьер-министр Нарендра Моди посетит Россию 22-23 октября по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина, чтобы принять участие в 16-м саммите БРИКС", - говорится в пресс-релизе МИД Индии. В министерстве отметили, что Моди, как ожидается, проведет в Казани двусторонние встречи с коллегами из стран - членов БРИКС и других государств. Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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в мире, россия, индия, казань, нарендра моди, владимир путин, брикс, саммит брикс
В мире, Россия, Индия, Казань, Нарендра Моди, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС
Моди примет участие в саммите БРИКС в Казани

Премьер Индии Моди посетит Россию 22-23 октября и примет участие в саммите БРИКС

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию 22-23 октября и примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщило индийское внешнеполитическое ведомство.
Президент РФ Владимир Путин в июле пригласил Моди на саммит БРИКС в Казань. В августе пресс-служба Кремля сообщала, что премьер-министр Индии подтвердил готовность принять участие в мероприятии.
"Премьер-министр Нарендра Моди посетит Россию 22-23 октября по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина, чтобы принять участие в 16-м саммите БРИКС", - говорится в пресс-релизе МИД Индии.
В министерстве отметили, что Моди, как ожидается, проведет в Казани двусторонние встречи с коллегами из стран - членов БРИКС и других государств.
Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Премьер Малайзии примет участие в саммите БРИКС в Казани
2 октября, 13:56
 
В миреРоссияИндияКазаньНарендра МодиВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС
 
 
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