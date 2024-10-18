https://ria.ru/20241018/minprosveschenie-1978822274.html

Минпросвещения и Рособрнадзор обозначили дни проведения ОГЭ

Минпросвещения и Рособрнадзор обозначили дни проведения ОГЭ - РИА Новости, 18.10.2024

Минпросвещения и Рособрнадзор обозначили дни проведения ОГЭ

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор проектом приказа обозначили дни проведения Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2025 году. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:26

2024-10-18T19:26

2024-10-18T19:26

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ и Рособрнадзор проектом приказа обозначили дни проведения Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2025 году. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Согласно проекту, досрочный период Основного государственного экзамена может начаться 22 апреля с аттестации по математике; 25 апреля пройдет ОГЭ по русскому языку; 29 апреля - по информатике, литературе, обществознанию и химии; 6 мая - по биологии, географии, иностранным языкам, истории и физике. В рамках основного периода аттестации 21 и 22 мая пройдет ОГЭ по иностранным языкам; 26 мая запланированы экзамены по биологии, информатике, обществознанию и химии; 29 мая должны состояться ОГЭ по географии, истории, физике и химии; 3 июня – по математике; 6 июня - по географии, информатике и обществознанию; 9 июня – по русскому языку; 16 июня - по биологии, информатике, литературе и физике. ОГЭ по всем учебным предметам планируют начинать в 10.00 по местному времени.

https://ria.ru/20240821/ekzamen-1967620622.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)