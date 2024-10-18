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МИД Белоруссии обвинил ЕС в возникновении хаоса с мигрантами - РИА Новости, 18.10.2024
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15:30 18.10.2024 (обновлено: 15:40 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/migranty-1978754261.html
МИД Белоруссии обвинил ЕС в возникновении хаоса с мигрантами
МИД Белоруссии обвинил ЕС в возникновении хаоса с мигрантами - РИА Новости, 18.10.2024
МИД Белоруссии обвинил ЕС в возникновении хаоса с мигрантами
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что европейские лидеры знают, что хаос с мигрантами на границе произошел из-за их... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:30
2024-10-18T15:40
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МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что европейские лидеры знают, что хаос с мигрантами на границе произошел из-за их безответственных решений о разрыве пограничного сотрудничества с сопредельными странами, но политической решимости исправить ситуацию у них нет.Ранее лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о намерении обеспечить эффективный контроль на внешних границах, в том числе с РФ и Белоруссией. В ЕС также заявили, что намерены эффективнее бороться с нелегальной миграцией. При этом страны ЕС обсуждают экстренные меры, которые могут принимать государства, граничащие с РФ и Белоруссией, для охраны своих границ, заявила по итогам европейского саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Европейские лидеры прекрасно знают, что международное право и европейское законодательство однозначно обязывают их гуманно обращаться с беженцами и просителями убежища. Они также знают, что хаос на границе произошел из-за их безответственных решений о разрыве пограничного сотрудничества с сопредельными странами", - сказал он.При этом Глаз обратил внимание, что "политической решимости исправить ситуацию у них нет"."Да, в общем-то, им и нет дела до реального решения этой проблемы, и вообще до беженцев и мигрантов, чьи избитые и покалеченные тела десятками перебрасываются на нашу сторону границы", - добавил он.
https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html
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в мире, белоруссия, евросоюз
В мире, Белоруссия, Евросоюз
МИД Белоруссии обвинил ЕС в возникновении хаоса с мигрантами

МИД Белоруссии: безответственные решения ЕС вызвали хаос в ситуации с мигрантами

© AP Photo / Czarek SokolowskiМигранты на границе Белоруссии и Польши
Мигранты на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мигранты на границе Белоруссии и Польши. Архивное фото
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МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что европейские лидеры знают, что хаос с мигрантами на границе произошел из-за их безответственных решений о разрыве пограничного сотрудничества с сопредельными странами, но политической решимости исправить ситуацию у них нет.
Ранее лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о намерении обеспечить эффективный контроль на внешних границах, в том числе с РФ и Белоруссией. В ЕС также заявили, что намерены эффективнее бороться с нелегальной миграцией. При этом страны ЕС обсуждают экстренные меры, которые могут принимать государства, граничащие с РФ и Белоруссией, для охраны своих границ, заявила по итогам европейского саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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"Европейские лидеры прекрасно знают, что международное право и европейское законодательство однозначно обязывают их гуманно обращаться с беженцами и просителями убежища. Они также знают, что хаос на границе произошел из-за их безответственных решений о разрыве пограничного сотрудничества с сопредельными странами", - сказал он.
При этом Глаз обратил внимание, что "политической решимости исправить ситуацию у них нет".
"Да, в общем-то, им и нет дела до реального решения этой проблемы, и вообще до беженцев и мигрантов, чьи избитые и покалеченные тела десятками перебрасываются на нашу сторону границы", - добавил он.
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