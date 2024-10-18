https://ria.ru/20241018/migranty-1978754261.html

МИД Белоруссии обвинил ЕС в возникновении хаоса с мигрантами

МИД Белоруссии обвинил ЕС в возникновении хаоса с мигрантами - РИА Новости, 18.10.2024

МИД Белоруссии обвинил ЕС в возникновении хаоса с мигрантами

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что европейские лидеры знают, что хаос с мигрантами на границе произошел из-за их... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:30

2024-10-18T15:30

2024-10-18T15:40

в мире

белоруссия

евросоюз

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МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что европейские лидеры знают, что хаос с мигрантами на границе произошел из-за их безответственных решений о разрыве пограничного сотрудничества с сопредельными странами, но политической решимости исправить ситуацию у них нет.Ранее лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о намерении обеспечить эффективный контроль на внешних границах, в том числе с РФ и Белоруссией. В ЕС также заявили, что намерены эффективнее бороться с нелегальной миграцией. При этом страны ЕС обсуждают экстренные меры, которые могут принимать государства, граничащие с РФ и Белоруссией, для охраны своих границ, заявила по итогам европейского саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Европейские лидеры прекрасно знают, что международное право и европейское законодательство однозначно обязывают их гуманно обращаться с беженцами и просителями убежища. Они также знают, что хаос на границе произошел из-за их безответственных решений о разрыве пограничного сотрудничества с сопредельными странами", - сказал он.При этом Глаз обратил внимание, что "политической решимости исправить ситуацию у них нет"."Да, в общем-то, им и нет дела до реального решения этой проблемы, и вообще до беженцев и мигрантов, чьи избитые и покалеченные тела десятками перебрасываются на нашу сторону границы", - добавил он.

https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html

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белоруссия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, евросоюз