https://ria.ru/20241018/migranty-1978680133.html

В Петербурге задержали 35 мигрантов

В Петербурге задержали 35 мигрантов - РИА Новости, 18.10.2024

В Петербурге задержали 35 мигрантов

Тридцать пять мигрантов задержаны в результате профилактического рейда полиции в Московском районе Санкт-Петербурга, часть из них могут выдворить из России за... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:30

2024-10-18T11:30

2024-10-18T11:30

россия

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

ситуация с нелегальными мигрантами

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Тридцать пять мигрантов задержаны в результате профилактического рейда полиции в Московском районе Санкт-Петербурга, часть из них могут выдворить из России за нарушение миграционных законов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, проверка затронула садоводческие товарищества, расположенные в районе петербургского аэропорта "Пулково", и коснулась более 400 мигрантов. "Было установлено, что большинство иностранцев находится на территории России легально. Тем не менее, у 35 человек были выявлены нарушения миграционного законодательства. Они были доставлены в отделы полиции для административного расследования и привлечения к ответственности", – говорится в сообщении. Как отмечают в ГУМВД, иностранцев, совершивших наиболее грубые нарушения, будет ждать выдворение за пределы России с запретом въезда на территорию страны на несколько лет.

https://ria.ru/20240726/peterburg-1962124999.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), ситуация с нелегальными мигрантами