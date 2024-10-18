https://ria.ru/20241018/migranty-1978680133.html
В Петербурге задержали 35 мигрантов
В Петербурге задержали 35 мигрантов - РИА Новости, 18.10.2024
В Петербурге задержали 35 мигрантов
Тридцать пять мигрантов задержаны в результате профилактического рейда полиции в Московском районе Санкт-Петербурга, часть из них могут выдворить из России за... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:30
2024-10-18T11:30
2024-10-18T11:30
россия
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
ситуация с нелегальными мигрантами
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Тридцать пять мигрантов задержаны в результате профилактического рейда полиции в Московском районе Санкт-Петербурга, часть из них могут выдворить из России за нарушение миграционных законов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, проверка затронула садоводческие товарищества, расположенные в районе петербургского аэропорта "Пулково", и коснулась более 400 мигрантов. "Было установлено, что большинство иностранцев находится на территории России легально. Тем не менее, у 35 человек были выявлены нарушения миграционного законодательства. Они были доставлены в отделы полиции для административного расследования и привлечения к ответственности", – говорится в сообщении. Как отмечают в ГУМВД, иностранцев, совершивших наиболее грубые нарушения, будет ждать выдворение за пределы России с запретом въезда на территорию страны на несколько лет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), ситуация с нелегальными мигрантами
Россия, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Ситуация с нелегальными мигрантами
В Петербурге задержали 35 мигрантов
В Петербурге задержали 35 мигрантов за нарушение миграционного законодательства
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Тридцать пять мигрантов задержаны в результате профилактического рейда полиции в Московском районе Санкт-Петербурга, часть из них могут выдворить из России за нарушение миграционных законов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, проверка затронула садоводческие товарищества, расположенные в районе петербургского аэропорта "Пулково
", и коснулась более 400 мигрантов.
"Было установлено, что большинство иностранцев находится на территории России легально. Тем не менее, у 35 человек были выявлены нарушения миграционного законодательства. Они были доставлены в отделы полиции для административного расследования и привлечения к ответственности", – говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУМВД, иностранцев, совершивших наиболее грубые нарушения, будет ждать выдворение за пределы России с запретом въезда на территорию страны на несколько лет.