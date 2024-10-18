https://ria.ru/20241018/marochko-1978645629.html
В ЛНР заявили об активизации украинской пропаганды на Купянском направлении
В ЛНР заявили об активизации украинской пропаганды на Купянском направлении - РИА Новости, 18.10.2024
В ЛНР заявили об активизации украинской пропаганды на Купянском направлении
Украинская пропаганда активизировалась на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T07:57
2024-10-18T07:57
2024-10-18T07:57
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
ЛУГАНСК, 18 окт – РИА Новости. Украинская пропаганда активизировалась на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "С начала текущей недели наблюдается резкий всплеск деятельности ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций – ред.) по купянскому направлению. На подконтрольных Украине ресурсах и псевдопатриотических пророссийских, которые ведет украинская пропаганда, начали массово появляться фейки о действиях ВС РФ", - сказал эксперт. Марочко добавил, что публикуются победные реляции, которые не соответствуют действительности. В дальнейшем эти фейки могут использоваться для дискредитации ВС РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_406:0:2472:1550_1920x0_80_0_0_f184166f51fbc1d3b9f514f1297d47f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
В ЛНР заявили об активизации украинской пропаганды на Купянском направлении
Марочко сообщил о всплеске операций ЦИПсО по Купянскому направлению