https://ria.ru/20241018/marochko-1978645629.html

В ЛНР заявили об активизации украинской пропаганды на Купянском направлении

В ЛНР заявили об активизации украинской пропаганды на Купянском направлении - РИА Новости, 18.10.2024

В ЛНР заявили об активизации украинской пропаганды на Купянском направлении

Украинская пропаганда активизировалась на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T07:57

2024-10-18T07:57

2024-10-18T07:57

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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андрей марочко

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ЛУГАНСК, 18 окт – РИА Новости. Украинская пропаганда активизировалась на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "С начала текущей недели наблюдается резкий всплеск деятельности ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций – ред.) по купянскому направлению. На подконтрольных Украине ресурсах и псевдопатриотических пророссийских, которые ведет украинская пропаганда, начали массово появляться фейки о действиях ВС РФ", - сказал эксперт. Марочко добавил, что публикуются победные реляции, которые не соответствуют действительности. В дальнейшем эти фейки могут использоваться для дискредитации ВС РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире