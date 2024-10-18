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В ЛНР заявили об активизации украинской пропаганды на Купянском направлении - РИА Новости, 18.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/marochko-1978645629.html
В ЛНР заявили об активизации украинской пропаганды на Купянском направлении
В ЛНР заявили об активизации украинской пропаганды на Купянском направлении - РИА Новости, 18.10.2024
В ЛНР заявили об активизации украинской пропаганды на Купянском направлении
Украинская пропаганда активизировалась на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T07:57
2024-10-18T07:57
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 18 окт – РИА Новости. Украинская пропаганда активизировалась на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "С начала текущей недели наблюдается резкий всплеск деятельности ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций – ред.) по купянскому направлению. На подконтрольных Украине ресурсах и псевдопатриотических пророссийских, которые ведет украинская пропаганда, начали массово появляться фейки о действиях ВС РФ", - сказал эксперт. Марочко добавил, что публикуются победные реляции, которые не соответствуют действительности. В дальнейшем эти фейки могут использоваться для дискредитации ВС РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
В ЛНР заявили об активизации украинской пропаганды на Купянском направлении

Марочко сообщил о всплеске операций ЦИПсО по Купянскому направлению

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 окт – РИА Новости. Украинская пропаганда активизировалась на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
"С начала текущей недели наблюдается резкий всплеск деятельности ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций – ред.) по купянскому направлению. На подконтрольных Украине ресурсах и псевдопатриотических пророссийских, которые ведет украинская пропаганда, начали массово появляться фейки о действиях ВС РФ", - сказал эксперт.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Марочко добавил, что публикуются победные реляции, которые не соответствуют действительности. В дальнейшем эти фейки могут использоваться для дискредитации ВС РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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