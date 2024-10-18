https://ria.ru/20241018/koreya-1978666402.html

Ким Чен Ын призвал выбросить из головы идею объединения с Югом

Ким Чен Ын призвал выбросить из головы идею объединения с Югом - РИА Новости, 18.10.2024

Ким Чен Ын призвал выбросить из головы идею объединения с Югом

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал "выбросить из головы" нереальную и "бесполезную" идею объединения с Югом, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:20

2024-10-18T10:20

2024-10-18T10:31

в мире

южная корея

юг

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ким чен ын

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СЕУЛ, 18 окт — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал "выбросить из головы" нереальную и "бесполезную" идею объединения с Югом, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Глава республики заявил об этом при посещении командования второго корпуса Корейской народной армии (КНА). Его сопровождали секретарь ЦК ТПК, зампред ЦВК ТПК Пак Чон Чхон и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль. На месте их встретили начальник Генштаба КНА Ли Ён Гир и командиры части. Лидер КНДР посетил командный пункт "крупного соединения", выслушал доклад командира корпуса о расположении противных сил и проверил готовность подчиненных бригад, вступивших в боеготовность. Ким Чен Ын отметил, что обстановка с безопасностью вокруг КНДР требует приложить "все усилия к повышению способности вести войну" и более тщательно наладить последовательную защиту безопасности государства. "Наша армия должна еще раз точно осознать несомненный факт, что Республика Корея – чужая страна и абсолютно враждебное государство", — подчеркнул он.Северокорейский лидер добавил, что характер альянса США и Южной Кореи стал более "агрессивным", что еще более доказывает справедливость и важность укрепления КНДР сил ядерного сдерживания. Ким Чен Ын также упомянул разрыв автомобильного и железнодорожного сообщения с Южной Кореей. "Это действие не только символизирует физическое разъединение, но также означает разрыв тянувшейся из одного века в другой дурной связи с Сеулом, выбрасывание из головы бесполезного представления о (южнокорейцах – ред) как о соплеменниках и нереальной идеи об объединении. Этот шаг является последним предупреждением, что в случае нарушения нашего суверенитета со стороны Южной Кореи, наша военная сила будет применена без каких-либо условий и колебаний", — сказал он. Глава КНДР добавил, что такие меры стали бы законным ответом на действия "вражеского государства", а не выступлением против соотечественников. По его словам, только мир, защищаемый "могучими силами", способными держать врага "в узде", является прочным и дает гарантию безопасности государства и народа. Ким Чен Ын подчеркнул, что для достижения такого мира армия КНДР должна стать еще сильнее.

https://ria.ru/20241015/konflikt-1978116234.html

https://ria.ru/20241009/koreya-1977085612.html

https://ria.ru/20241009/kharris-1977191519.html

южная корея

юг

сша

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в мире, южная корея, юг, сша, ким чен ын