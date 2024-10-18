https://ria.ru/20241018/kitay-1978831113.html

КНР с Великобританией договорились поддерживать связи вопреки разногласиям

КНР с Великобританией договорились поддерживать связи вопреки разногласиям - РИА Новости, 18.10.2024

КНР с Великобританией договорились поддерживать связи вопреки разногласиям

Министры иностранных дел Великобритании и Китая Дэвид Лэмми и Ван И согласились с необходимостью поддерживать каналы связи между двумя странами, несмотря на... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T20:32

2024-10-18T20:32

2024-10-18T20:44

в мире

китай

великобритания

гонконг

кир стармер

ван и (политик)

си цзиньпин

британская разведывательная служба mi6

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Министры иностранных дел Великобритании и Китая Дэвид Лэмми и Ван И согласились с необходимостью поддерживать каналы связи между двумя странами, несмотря на разногласия, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства по итогам встречи глав МИД двух стран. Ранее МИД КНР сообщил, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетит с официальным визитом Китай с 18 по 19 октября. "Встреча была конструктивной по всему спектру двусторонних отношений – от областей прагматичного сотрудничества до спорных вопросов. Министры иностранных дел согласились с существенной важностью поддержания каналов связи и обязались проводить регулярные обсуждения между своими правительствами на уровне министров", - сказано в документе. Отношения между Китаем и Великобританией в последние годы были осложнены рядом вопросов. Страны обвиняют друг друга в шпионаже. Так, против двух британцев, один из которых был помощником депутата парламента, ведется дело по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Официальный Пекин, в свою очередь, в июне заявил о раскрытии крупного шпионского дела, связанного с вербовкой британской спецслужбой MI6 двух работников китайских центральных государственных органов. Кроме того, британские власти выражали опасения по поводу свободы слова в Гонконге, бывшей британской колонии, перешедшей в особом статусе Китаю в 1997 году. По информации СМИ, с 2021 года оттуда по специальной визе в Британию перебрались более 180 тысяч человек после вступления в силу закона о национальной безопасности в Гонконге. Отдельной темой для разногласий стали планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства. Местные власти, ссылаясь на соображения безопасности, отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле этого года Пекин подал новую заявку. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первом после прихода к власти телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на проведение честных дискуссий по ряду вопросов, включая украинский конфликт, ситуацию в Гонконге и права человека.

https://ria.ru/20241018/putin-1978772220.html

https://ria.ru/20241014/mid-1977909098.html

https://ria.ru/20240926/mask-1974914481.html

китай

великобритания

гонконг

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в мире, китай, великобритания, гонконг, кир стармер, ван и (политик), си цзиньпин, британская разведывательная служба mi6