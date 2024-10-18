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КНР с Великобританией договорились поддерживать связи вопреки разногласиям - РИА Новости, 18.10.2024
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20:32 18.10.2024 (обновлено: 20:44 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/kitay-1978831113.html
КНР с Великобританией договорились поддерживать связи вопреки разногласиям
КНР с Великобританией договорились поддерживать связи вопреки разногласиям - РИА Новости, 18.10.2024
КНР с Великобританией договорились поддерживать связи вопреки разногласиям
Министры иностранных дел Великобритании и Китая Дэвид Лэмми и Ван И согласились с необходимостью поддерживать каналы связи между двумя странами, несмотря на... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T20:32
2024-10-18T20:44
в мире
китай
великобритания
гонконг
кир стармер
ван и (политик)
си цзиньпин
британская разведывательная служба mi6
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Министры иностранных дел Великобритании и Китая Дэвид Лэмми и Ван И согласились с необходимостью поддерживать каналы связи между двумя странами, несмотря на разногласия, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства по итогам встречи глав МИД двух стран. Ранее МИД КНР сообщил, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетит с официальным визитом Китай с 18 по 19 октября. "Встреча была конструктивной по всему спектру двусторонних отношений – от областей прагматичного сотрудничества до спорных вопросов. Министры иностранных дел согласились с существенной важностью поддержания каналов связи и обязались проводить регулярные обсуждения между своими правительствами на уровне министров", - сказано в документе. Отношения между Китаем и Великобританией в последние годы были осложнены рядом вопросов. Страны обвиняют друг друга в шпионаже. Так, против двух британцев, один из которых был помощником депутата парламента, ведется дело по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Официальный Пекин, в свою очередь, в июне заявил о раскрытии крупного шпионского дела, связанного с вербовкой британской спецслужбой MI6 двух работников китайских центральных государственных органов. Кроме того, британские власти выражали опасения по поводу свободы слова в Гонконге, бывшей британской колонии, перешедшей в особом статусе Китаю в 1997 году. По информации СМИ, с 2021 года оттуда по специальной визе в Британию перебрались более 180 тысяч человек после вступления в силу закона о национальной безопасности в Гонконге. Отдельной темой для разногласий стали планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства. Местные власти, ссылаясь на соображения безопасности, отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле этого года Пекин подал новую заявку. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первом после прихода к власти телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на проведение честных дискуссий по ряду вопросов, включая украинский конфликт, ситуацию в Гонконге и права человека.
https://ria.ru/20241018/putin-1978772220.html
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китай
великобритания
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в мире, китай, великобритания, гонконг, кир стармер, ван и (политик), си цзиньпин, британская разведывательная служба mi6
В мире, Китай, Великобритания, Гонконг, Кир Стармер, Ван И (политик), Си Цзиньпин, Британская разведывательная служба MI6
КНР с Великобританией договорились поддерживать связи вопреки разногласиям

Лэмми и Ван И согласились поддерживать контакты двух стран вопреки разногласиям

© AP Photo / Alastair GrantФлаги Великобритании и Китая возле Даунинг-стрит в Лондоне
Флаги Великобритании и Китая возле Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Флаги Великобритании и Китая возле Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Министры иностранных дел Великобритании и Китая Дэвид Лэмми и Ван И согласились с необходимостью поддерживать каналы связи между двумя странами, несмотря на разногласия, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства по итогам встречи глав МИД двух стран.
Ранее МИД КНР сообщил, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетит с официальным визитом Китай с 18 по 19 октября.
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"Встреча была конструктивной по всему спектру двусторонних отношений – от областей прагматичного сотрудничества до спорных вопросов. Министры иностранных дел согласились с существенной важностью поддержания каналов связи и обязались проводить регулярные обсуждения между своими правительствами на уровне министров", - сказано в документе.
Отношения между Китаем и Великобританией в последние годы были осложнены рядом вопросов. Страны обвиняют друг друга в шпионаже. Так, против двух британцев, один из которых был помощником депутата парламента, ведется дело по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Официальный Пекин, в свою очередь, в июне заявил о раскрытии крупного шпионского дела, связанного с вербовкой британской спецслужбой MI6 двух работников китайских центральных государственных органов.
Кроме того, британские власти выражали опасения по поводу свободы слова в Гонконге, бывшей британской колонии, перешедшей в особом статусе Китаю в 1997 году. По информации СМИ, с 2021 года оттуда по специальной визе в Британию перебрались более 180 тысяч человек после вступления в силу закона о национальной безопасности в Гонконге.
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Отдельной темой для разногласий стали планы КНР по строительству в лондонском районе Тауэр-Хамлетс нового здания китайского посольства. Местные власти, ссылаясь на соображения безопасности, отказали в строительстве еще в 2022 году, однако в июле этого года Пекин подал новую заявку.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первом после прихода к власти телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на проведение честных дискуссий по ряду вопросов, включая украинский конфликт, ситуацию в Гонконге и права человека.
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