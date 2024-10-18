https://ria.ru/20241018/grant-1978814750.html

Минобрнауки поддержит грантами две тысячи иностранных студентов

Минобрнауки поддержит грантами две тысячи иностранных студентов - РИА Новости, 18.10.2024

Минобрнауки поддержит грантами две тысячи иностранных студентов

Минобрнауки планирует поддержать грантами 2 тысячи иностранных студентов, на это в 2025 году будет выделено более 1,1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:44

2024-10-18T18:44

2024-10-18T18:44

общество

россия

валерий фальков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минобрнауки планирует поддержать грантами 2 тысячи иностранных студентов, на это в 2025 году будет выделено более 1,1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "В общей сложности в 2025 году планируется поддержать 2 тысячи наиболее талантливых иностранных студентов, на эти цели выделено более 1,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Ранее глава министерства Валерий Фальков сообщил о введении грантов для иностранных студентов в вузах РФ с 2025 года, поддержка позволит создать пакет с оплатой переезда на место учебы, проживания, медицинской страховки и стипендии. Уточняется, что размер гранта на одного студента не является фиксированным, так как иностранные студенты прибывают в Россию из более чем 190 стран мира. "Их расходы на перелет варьируются от страны к стране. Основным инструментом обеспечения притока иностранных абитуриентов в России, как и прежде, останется квота правительства России. На сегодняшний день она составляет 30 тысяч мест", - рассказали в Минобрнауки РФ. Кроме того, в министерстве отметили, что иностранцам, претендующим на обучение в рамках квоты, необходимо обращаться в посольства России за рубежом и представительства Россотрудничества.

https://ria.ru/20241012/magistratura-1977756418.html

https://ria.ru/20240926/minobrnauki-1974743631.html

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общество, россия, валерий фальков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)