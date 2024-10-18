https://ria.ru/20241018/evropa-1978293036.html

"На десятки лет". У границ России появится самое большое гетто в истории

"На десятки лет". У границ России появится самое большое гетто в истории - РИА Новости, 18.10.2024

"На десятки лет". У границ России появится самое большое гетто в истории

Некоторые страны Шенгенской зоны в очередной раз продлили пограничные запреты. Такие меры, то и дело вводимые уже почти десять лет, тревожат простых европейцев... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T08:00

2024-10-18T08:00

2024-10-18T08:03

германия

европа

франция

евросоюз

шенгенская зона

еврокомиссия

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Некоторые страны Шенгенской зоны в очередной раз продлили пограничные запреты. Такие меры, то и дело вводимые уже почти десять лет, тревожат простых европейцев и ставят под сомнение основы ЕС. О том, чего ждать дальше, — в материале РИА Новости.Права без обязанностейВ Евросоюзе 27 стран, и 25 из них (кроме Ирландии и Кипра) — в шенгене. Плюс еще несколько не из ЕС. Это как бы единое государство. Паспорта и визы (если надо) проверяют только на внешних границах.Это соответствует "четырем базовым принципам" ЕС: свободное движение товаров, капитала, услуг и людей. Закреплено в 22-й статье Шенгенского кодекса.Оговорки, разумеется, есть — причем существенные.Ограничения допустимы, например, в случае массовых мероприятий (политических саммитов, спортивных состязаний) или из-за серьезных угроз (террористической, эпидемиологической). Но максимум на тридцать дней. В этот период пограничники тщательно проверяют въезжающих, досматривают багаж.Кроме того, государство имеет право продлевать особый режим, однако не более чем в течение полугода.И это надо четко обосновать Европейской комиссии (высший законодательный орган ЕС) и другим союзникам. Впрочем, право вето не предусмотрено.Мигранты и пандемияДо 2015-го все было спокойно. Погранконтроль вводили лишь по уважительным причинам, в частности во время крупных политических событий.Но тут разразился миграционный кризис, вызванный в первую очередь войной на Ближнем Востоке. В ЕС хлынули беженцы.И некоторые страны закрыли границы. Основной поток переселенцев устремился в Германию. Берлин настаивал на консолидированной реакции. Но немцев никто не послушал.Тогдашний президент Франции Николя Саркози призвал реформировать Шенгенскую зону. "Миграция — одна из главных проблем XXI века, и к ней надо подходить серьезно, — говорил он. — Не думаю, что в нынешних условиях можно обойтись косметическими мерами. Нужен "Шенген-2". Его тоже проигнорировали.Вероятно, европейские лидеры рассчитывали, что после спада миграционного потока все успокоится.Однако временные меры затянулись. Ссылались уже на первые попадавшиеся под руку поводы."Не надо ждать одобрения всего Евросоюза, следует руководствоваться тем, что важно конкретной стране", — отмечала канцлер ФРГ Ангела Меркель.Некогда гостеприимная Германия на полгода ввела проверки бортов из Греции — оттуда было много нелегалов. Датчане после терактов просто закрыли границы. Шведы последовали их примеру.Ну а гвоздь в крышку гроба "свободы перемещения" — пандемия коронавируса. Других поводов уже не требовалось.Нет ничего более постоянного…Фактически длительные ограничения внутри Шенгенской зоны, запрещенные кодексом, действуют уже почти десятилетие. С 2015-го ЕК получила 406 уведомлений об "экстренных мерах" (с 2006-го было всего 35). Пандемия окончилась, но восемь стран сохранили запреты. А украинский кризис и ближневосточное обострение лишь усугубили ситуацию.Недавно Австрия, Дания, Италия, Норвегия, Словения и Франция в очередной раз продлили особый режим до декабря. Германия — до марта, Швеция — до мая.Так пойдет и дальше. Два года назад Европейский суд разрешил сохранять экстренные меры в течение шести месяцев. А потом — продлевать их, даже апеллируя к одной и той же угрозе.То есть необходимость в убедительных предлогах отпала: достаточно заявить, что какие-то, пусть и надуманные риски сохраняются. Вот, например, выдержка из датского обоснования: "Попытки российского шпионажа и акты физического саботажа со стороны лиц, связанных с Россией".А весной Совет Евросоюза (один из двух законодательных органов ЕС) утвердил обновленный Шенгенский кодекс. Срок ограничений увеличили до двух лет с возможностью однократного продления на шесть месяцев.Экономические резоныТе страны, которые не злоупотребляют этим, разумеется, возмущены поведением партнеров. Так, на днях министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил ФРГ в попрании "свободы перемещения"."Германия, вводя контроль на границах, наносит удар по самой сути Шенгенской зоны", — заявил он.Ситуация беспокоит и сторонних европейских наблюдателей, которые откровенно говорят о "конце Шенгена".Проблема в том, что Брюссель не отваживается наказывать за злоупотребление погранконтролем.Отказаться от Шенгенского соглашения Европа тоже не может. И речь даже не о принципах свободы, а о финансовых издержках.В 2016-м опубликовали результаты нескольких независимых друг от друга экономических исследований. Подсчитали: тотальное закрытие границ обойдется в три миллиарда евро в год, единовременные издержки — 19 миллиардов, ВВП сократится на 470 миллиардов и так далее.Таким образом, устраивающего всех решения не просматривается, консенсуса нет. И свобода передвижения, если вернется, то нескоро.

германия

европа

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, европа, франция, евросоюз, шенгенская зона, еврокомиссия