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Польша обвинила Германию в нарушении Шенгенского соглашения - РИА Новости, 12.10.2024
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14:48 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/polsha-1977738448.html
Польша обвинила Германию в нарушении Шенгенского соглашения
Польша обвинила Германию в нарушении Шенгенского соглашения - РИА Новости, 12.10.2024
Польша обвинила Германию в нарушении Шенгенского соглашения
Введенный Германией пограничный контроль нарушает смысл Шенгенского соглашения, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая на съезде... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T14:48
2024-10-12T14:48
в мире
германия
польша
радослав сикорский
шенгенская зона
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ВАРШАВА, 12 окт - РИА Новости. Введенный Германией пограничный контроль нарушает смысл Шенгенского соглашения, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая на съезде правящей партии "Гражданская платформа". "Германия, вводя контроль на всех своих границах, ударяет в смысл Шенгенской зоны", - сказал Сикорский. Он добавил, что в результате действий Германии нарушена "свобода перемещения по всей Европе". Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер 9 сентября распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. В объяснительном письме Европейской комиссии Фезер заявила, что ресурсы страны и её федеральных земель по принятию мигрантов "практически исчерпаны".
https://ria.ru/20240524/shengen-1948245085.html
https://ria.ru/20241010/polsha-1977443132.html
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в мире, германия, польша, радослав сикорский, шенгенская зона
В мире, Германия, Польша, Радослав Сикорский, Шенгенская зона
Польша обвинила Германию в нарушении Шенгенского соглашения

Глава МИД Польши Сикорский: Германия нарушает смысл Шенгенского соглашения

© Depositphotos.com / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Depositphotos.com / bloodua
Вид Варшавы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 окт - РИА Новости. Введенный Германией пограничный контроль нарушает смысл Шенгенского соглашения, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая на съезде правящей партии "Гражданская платформа".
"Германия, вводя контроль на всех своих границах, ударяет в смысл Шенгенской зоны", - сказал Сикорский.
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24 мая, 20:24
Он добавил, что в результате действий Германии нарушена "свобода перемещения по всей Европе".
Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер 9 сентября распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. В объяснительном письме Европейской комиссии Фезер заявила, что ресурсы страны и её федеральных земель по принятию мигрантов "практически исчерпаны".
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Польша готовит ответ на введение Германией пограничного контроля
10 октября, 17:15
 
В миреГерманияПольшаРадослав СикорскийШенгенская зона
 
 
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