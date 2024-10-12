https://ria.ru/20241012/polsha-1977738448.html

Польша обвинила Германию в нарушении Шенгенского соглашения

Польша обвинила Германию в нарушении Шенгенского соглашения - РИА Новости, 12.10.2024

Польша обвинила Германию в нарушении Шенгенского соглашения

Введенный Германией пограничный контроль нарушает смысл Шенгенского соглашения, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая на съезде... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T14:48

2024-10-12T14:48

2024-10-12T14:48

в мире

германия

польша

радослав сикорский

шенгенская зона

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ВАРШАВА, 12 окт - РИА Новости. Введенный Германией пограничный контроль нарушает смысл Шенгенского соглашения, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая на съезде правящей партии "Гражданская платформа". "Германия, вводя контроль на всех своих границах, ударяет в смысл Шенгенской зоны", - сказал Сикорский. Он добавил, что в результате действий Германии нарушена "свобода перемещения по всей Европе". Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер 9 сентября распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. В объяснительном письме Европейской комиссии Фезер заявила, что ресурсы страны и её федеральных земель по принятию мигрантов "практически исчерпаны".

https://ria.ru/20240524/shengen-1948245085.html

https://ria.ru/20241010/polsha-1977443132.html

германия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, польша, радослав сикорский, шенгенская зона