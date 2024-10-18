https://ria.ru/20241018/erdogan-1978810437.html
Эрдоган призвал ООН к эмбарго на поставки оружия Израилю
Эрдоган призвал ООН к эмбарго на поставки оружия Израилю - РИА Новости, 18.10.2024
Эрдоган призвал ООН к эмбарго на поставки оружия Израилю
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с главами МИД встречи региональной платформы "3+3" по сотрудничеству на Южном Кавказе с участием главы МИД... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:27
2024-10-18T18:27
2024-10-18T18:27
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с главами МИД встречи региональной платформы "3+3" по сотрудничеству на Южном Кавказе с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова призвал к эмбарго ООН на поставки вооружения Израилю. В Стамбуле в пятницу прошла встреча глав МИД Турции, РФ, Азербайджана, Армении и Ирана в рамках региональной платформы "3+3" по развитию сотрудничества в Закавказье. Представитель Грузии не принял участия во встрече. "Президент Эрдоган заявил, что Израиль стремится к провокациям с целью распространения конфликтов в регионе, что каждый день без прекращения огня приближает региональную войну. По его словам, эмбарго на поставки оружия Израилю в ООН станет эффективным шагом для прекращения израильской агрессии и что Турция будет продолжать выражать эту позицию на всех платформах", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
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В мире, Турция, Израиль, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, ООН
Эрдоган призвал ООН к эмбарго на поставки оружия Израилю
Президент Турции Эрдоган призвал к эмбарго ООН на поставки оружия Израилю