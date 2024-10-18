https://ria.ru/20241018/energodar-1978771714.html

МАГАТЭ провела замеры радиационного фона в Энергодаре

МАГАТЭ провела замеры радиационного фона в Энергодаре - РИА Новости, 18.10.2024

МАГАТЭ провела замеры радиационного фона в Энергодаре

Эксперты МАГАТЭ провели на минувшей неделе замеры радиационного фона в городе Энергодар вблизи Запорожской АЭС и не выявили превышения допустимых значений,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:25

2024-10-18T16:25

2024-10-18T16:26

энергодар

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ провели на минувшей неделе замеры радиационного фона в городе Энергодар вблизи Запорожской АЭС и не выявили превышения допустимых значений, сообщил в пятницу генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. "Команда провела измерения радиационного фона на объекте и в близлежащем городе Энергодар, подтвердив, что уровень радиации в норме", - сказал Гросси.

https://ria.ru/20240629/rogov-1956253577.html

энергодар

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энергодар, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс