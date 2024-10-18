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МАГАТЭ провела замеры радиационного фона в Энергодаре - РИА Новости, 18.10.2024
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16:25 18.10.2024 (обновлено: 16:26 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/energodar-1978771714.html
МАГАТЭ провела замеры радиационного фона в Энергодаре
МАГАТЭ провела замеры радиационного фона в Энергодаре - РИА Новости, 18.10.2024
МАГАТЭ провела замеры радиационного фона в Энергодаре
Эксперты МАГАТЭ провели на минувшей неделе замеры радиационного фона в городе Энергодар вблизи Запорожской АЭС и не выявили превышения допустимых значений,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:25
2024-10-18T16:26
энергодар
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ провели на минувшей неделе замеры радиационного фона в городе Энергодар вблизи Запорожской АЭС и не выявили превышения допустимых значений, сообщил в пятницу генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. "Команда провела измерения радиационного фона на объекте и в близлежащем городе Энергодар, подтвердив, что уровень радиации в норме", - сказал Гросси.
https://ria.ru/20240629/rogov-1956253577.html
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энергодар, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Энергодар, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
МАГАТЭ провела замеры радиационного фона в Энергодаре

МАГАТЭ: уровень радиации в Энергодаре вблизи ЗАЭС не превышен

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ провели на минувшей неделе замеры радиационного фона в городе Энергодар вблизи Запорожской АЭС и не выявили превышения допустимых значений, сообщил в пятницу генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
"Команда провела измерения радиационного фона на объекте и в близлежащем городе Энергодар, подтвердив, что уровень радиации в норме", - сказал Гросси.
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ЭнергодарРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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