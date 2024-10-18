https://ria.ru/20241018/ege-1978826584.html

Определены даты проведения ЕГЭ в 2025 году

Определены даты проведения ЕГЭ в 2025 году - РИА Новости, 18.10.2024

Определены даты проведения ЕГЭ в 2025 году

Минпросвещения и Рособрнадзор проектом приказа обозначили дни проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году, соответствующий документ... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:52

2024-10-18T19:52

2024-10-18T20:09

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948191136_0:6:3334:1881_1920x0_80_0_0_948c5187bfd26bdf7f1e354072b89f6d.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Минпросвещения и Рособрнадзор проектом приказа обозначили дни проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году, соответствующий документ опубликовали на портале нормативных правовых актов. Согласно проекту, досрочный период ЕГЭ может начаться 21 марта с экзаменов по географии и литературе; 25 марта пройдет экзамен по русскому языку; 26 марта — по математике базового и профильного уровней; 1 апреля — по биологии, иностранному языку (письменная часть) и физике; 4 апреля — по иностранному языку (устная часть); 8 апреля — по информатике и обществознанию; 11 апреля — по истории и химии. Основной период ЕГЭ начнется 23 мая с таких предметов, как история, литература и химия; 27 мая пройдет ЕГЭ по математике базового и профильного уровней; 30 мая — русский язык; 2 июня — обществознание, физика; 5 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть); 10 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика; 11 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика. Пересдача госэкзамена, согласно проекту, запланирована на 3 и 4 июля. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени.

https://ria.ru/20241018/ege-1978821409.html

https://ria.ru/20240925/ege-1974554218.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)