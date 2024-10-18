https://ria.ru/20241018/dtp-1978635161.html

ДТП cо взрывом пиротехники в Приамурье спровоцировала водитель легковушки

ДТП cо взрывом пиротехники в Приамурье спровоцировала водитель легковушки - РИА Новости, 18.10.2024

ДТП cо взрывом пиротехники в Приамурье спровоцировала водитель легковушки

Аварию с грузовиком с пиротехникой в Приамурье, в которой погибли четыре человека, спровоцировала женщина за рулем легкового автомобиля, которая не предоставила РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T04:12

2024-10-18T04:12

2024-10-18T09:26

происшествия

авто

россия

амурская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Аварию с грузовиком с пиротехникой в Приамурье, в которой погибли четыре человека, спровоцировала женщина за рулем легкового автомобиля, которая не предоставила преимущество большегрузу, едущему по главной дороге, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ. Ранее в МЧС сообщили, что грузовик и легковушка столкнулись в Амурском области, оба авто загорелись. Водитель грузовика госпитализирован, три человека из легкового авто погибли. Утром пятницы стало известно, что погибших четверо, женщина, двое детей и человек, личность которого устанавливается. В соцсетях разошлись кадры с места аварии – в темноте на трассе масштабно взрываются салюты. По данным полиции, грузовик перевозил пиротехнику, она и машины загорелись. "Водитель - женщина 1981 года рождения - управляя Toyota Prius, при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставила преимущество грузовику, который двигался по главной дороге. Впоследствии столкновения произошло возгорание транспортных средств", - отметил собеседник. В полиции подтвердили, что погибли четыре человека из Prius. Личности трех установлены – женщины и двух детей. Личность четвертого погибшего еще устанавливается.

https://ria.ru/20241015/zaderzhanie-1978213616.html

россия

амурская область

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происшествия, авто, россия, амурская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)