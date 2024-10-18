ДТП cо взрывом пиротехники в Приамурье спровоцировала водитель легковушки
ДТП с гибелью четырех человек в Приамурье спровоцировала водитель легковушки
© Кадр видео из соцсетейДТП в Амурской области с участием легкового автомобиля и грузовика, перевозившего пиротехнические изделия. 17 октября 2024
© Кадр видео из соцсетей
ДТП в Амурской области с участием легкового автомобиля и грузовика, перевозившего пиротехнические изделия. 17 октября 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Аварию с грузовиком с пиротехникой в Приамурье, в которой погибли четыре человека, спровоцировала женщина за рулем легкового автомобиля, которая не предоставила преимущество большегрузу, едущему по главной дороге, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Ранее в МЧС сообщили, что грузовик и легковушка столкнулись в Амурском области, оба авто загорелись. Водитель грузовика госпитализирован, три человека из легкового авто погибли. Утром пятницы стало известно, что погибших четверо, женщина, двое детей и человек, личность которого устанавливается. В соцсетях разошлись кадры с места аварии – в темноте на трассе масштабно взрываются салюты. По данным полиции, грузовик перевозил пиротехнику, она и машины загорелись.
"Водитель - женщина 1981 года рождения - управляя Toyota Prius, при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставила преимущество грузовику, который двигался по главной дороге. Впоследствии столкновения произошло возгорание транспортных средств", - отметил собеседник.
В полиции подтвердили, что погибли четыре человека из Prius. Личности трех установлены – женщины и двух детей. Личность четвертого погибшего еще устанавливается.
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