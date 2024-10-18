Россия создала библиотеку лучших практик для обмена опытом стран БРИКС
Россия создала библиотеку лучших практик для обмена опытом со странами БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ruБРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Электронная библиотека лучших практик, созданная Россией для обмена опытом со странами БРИКС, открылась на сайте BRICS Solutions Awards, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
В Москве во время делового форума БРИКС провели торжественную церемонию награждения победителей конкурса BRICS Solutions Awards, организованного АСИ. По словам Чупшевой, в этом году конкурс был посвящен технологиями, поэтому рассматривались проекты и практики по освоению неба и космоса, агробиотехнологиям, климатическим и коммуникационным технологиям, digital-сервисам, а также развитию кадров для технологических компаний.
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"По итогам конкурса BRICS Solutions Awards Россия создала библиотеку лучших практик для обмена технологическими практиками между странами БРИКС. Библиотека сегодня открывается на сайте конкурса, и каждый сможет ознакомиться с описанием любой практики, авторами, при желании – внедрить эти практики у себя в стране", - написала Чупшева в своем Telegram-канале.
Она также добавила, что этот ресурс со временем трансформируется в технологическую платформу БРИКС, к работе над созданием которой АСИ и НТИ уже приступили по поручению президента.
Кроме того, в этом году организаторы конкурса ввели номинацию, посвященную когнитивным технологиям и креативной экономике.
Она также отметила, что наибольшей популярностью у участников конкурса пользовалась номинация "Искусственный интеллект и цифровые сервисы", на втором месте – "Новая промышленность и энергетика", на третьем – "Биотехнологии и здоровье нации".
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