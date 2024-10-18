https://ria.ru/20241018/briks-1978844812.html

Россия создала библиотеку лучших практик для обмена опытом стран БРИКС

Россия создала библиотеку лучших практик для обмена опытом стран БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

Россия создала библиотеку лучших практик для обмена опытом стран БРИКС

Электронная библиотека лучших практик, созданная Россией для обмена опытом со странами БРИКС, открылась на сайте BRICS Solutions Awards, сообщила генеральный... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T23:48

2024-10-18T23:48

2024-10-18T23:48

россия

москва

бразилия

светлана чупшева

брикс

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Электронная библиотека лучших практик, созданная Россией для обмена опытом со странами БРИКС, открылась на сайте BRICS Solutions Awards, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. В Москве во время делового форума БРИКС провели торжественную церемонию награждения победителей конкурса BRICS Solutions Awards, организованного АСИ. По словам Чупшевой, в этом году конкурс был посвящен технологиями, поэтому рассматривались проекты и практики по освоению неба и космоса, агробиотехнологиям, климатическим и коммуникационным технологиям, digital-сервисам, а также развитию кадров для технологических компаний. "По итогам конкурса BRICS Solutions Awards Россия создала библиотеку лучших практик для обмена технологическими практиками между странами БРИКС. Библиотека сегодня открывается на сайте конкурса, и каждый сможет ознакомиться с описанием любой практики, авторами, при желании – внедрить эти практики у себя в стране", - написала Чупшева в своем Telegram-канале. Она также добавила, что этот ресурс со временем трансформируется в технологическую платформу БРИКС, к работе над созданием которой АСИ и НТИ уже приступили по поручению президента. Кроме того, в этом году организаторы конкурса ввели номинацию, посвященную когнитивным технологиям и креативной экономике. "Эти темы получили огромный отклик у участников, на конкурс было подано рекордное количество заявок (более 1,3 тысячи) из всех стран БРИКС: России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии", - добавила Чупшева. Она также отметила, что наибольшей популярностью у участников конкурса пользовалась номинация "Искусственный интеллект и цифровые сервисы", на втором месте – "Новая промышленность и энергетика", на третьем – "Биотехнологии и здоровье нации".

https://ria.ru/20241018/briks-1978806261.html

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россия, москва, бразилия, светлана чупшева, брикс, агентство стратегических инициатив (аси)