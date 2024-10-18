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Путин поблагодарил руководителей ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
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18:11 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/briks-1978807893.html
Путин поблагодарил руководителей ведущих СМИ стран БРИКС
Путин поблагодарил руководителей ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Путин поблагодарил руководителей ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва и участников встречи руководителей... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:11
2024-10-18T18:11
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва и участников встречи руководителей ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Мероприятие состоялось в пятницу, Россию в рамках встречи представил Киселёв. "Я хочу вас поблагодарить за организацию сегодняшней встречи, хочу всех коллег поблагодарить за совместную работу и за интерес, который вы проявляете к работе БРИКС", - сказал Путин. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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в мире, россия, бразилия, индия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс
В мире, Россия, Бразилия, Индия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС
Путин поблагодарил руководителей ведущих СМИ стран БРИКС

Путин поблагодарил Киселёва и участников встречи глав ведущих СМИ стран БРИКС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва и участников встречи руководителей ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
Мероприятие состоялось в пятницу, Россию в рамках встречи представил Киселёв.
"Я хочу вас поблагодарить за организацию сегодняшней встречи, хочу всех коллег поблагодарить за совместную работу и за интерес, который вы проявляете к работе БРИКС", - сказал Путин.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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