Путин поблагодарил руководителей ведущих СМИ стран БРИКС
Путин поблагодарил Киселёва и участников встречи глав ведущих СМИ стран БРИКС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва и участников встречи руководителей ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
Мероприятие состоялось в пятницу, Россию в рамках встречи представил Киселёв.
"Я хочу вас поблагодарить за организацию сегодняшней встречи, хочу всех коллег поблагодарить за совместную работу и за интерес, который вы проявляете к работе БРИКС", - сказал Путин.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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