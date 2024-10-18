https://ria.ru/20241018/briks-1978797764.html
Путин рассказал о планах развития энергетического сотрудничества с Китаем
Путин рассказал о планах развития энергетического сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 18.10.2024
Путин рассказал о планах развития энергетического сотрудничества с Китаем
Россия будет развивать энергетическое сотрудничество с Китаем, в том числе в сфере атомной энергетики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:41
2024-10-18T17:41
2024-10-18T18:09
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия будет развивать энергетическое сотрудничество с Китаем, в том числе в сфере атомной энергетики, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Сейчас мы очень активно работаем в сфере энергетики, это хорошо известно. Это направление мы, безусловно, будем развивать. Мы работаем над созданием двух блоков атомных электростанций в Китае. Мы поставляем огромное количество и нефти, и газа — и будем расширять это сотрудничество", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС.Кроме того, по его словам, Россия и Китай расширяют партнерство в области сельского хозяйства. "Мы благодарны нашим китайским друзьям за то, что они там, где, естественно, соответствует интересам Китая, приоткрывают территории, в том числе для поставок товаров сельхозпроизводства", - отметил Путин, добавив, что одно из важнейших направлений - это высокотехнологическое сотрудничество в области искусственного интеллекта, биотехнологии, генетики и космоса.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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китай, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, дмитрий киселев
Китай, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев
Путин рассказал о планах развития энергетического сотрудничества с Китаем
Путин: Россия будет развивать энергетическое сотрудничество с Китаем
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия будет развивать энергетическое сотрудничество с Китаем, в том числе в сфере атомной энергетики, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС
. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
.
"Сейчас мы очень активно работаем в сфере энергетики, это хорошо известно. Это направление мы, безусловно, будем развивать. Мы работаем над созданием двух блоков атомных электростанций в Китае. Мы поставляем огромное количество и нефти, и газа — и будем расширять это сотрудничество", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС.
Кроме того, по его словам, Россия и Китай расширяют партнерство в области сельского хозяйства. "Мы благодарны нашим китайским друзьям за то, что они там, где, естественно, соответствует интересам Китая, приоткрывают территории, в том числе для поставок товаров сельхозпроизводства", - отметил Путин, добавив, что одно из важнейших направлений - это высокотехнологическое сотрудничество в области искусственного интеллекта, биотехнологии, генетики и космоса.