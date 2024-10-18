https://ria.ru/20241018/briks-1978797764.html

Путин рассказал о планах развития энергетического сотрудничества с Китаем

Путин рассказал о планах развития энергетического сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 18.10.2024

Путин рассказал о планах развития энергетического сотрудничества с Китаем

Россия будет развивать энергетическое сотрудничество с Китаем, в том числе в сфере атомной энергетики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:41

2024-10-18T17:41

2024-10-18T18:09

китай

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия будет развивать энергетическое сотрудничество с Китаем, в том числе в сфере атомной энергетики, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Сейчас мы очень активно работаем в сфере энергетики, это хорошо известно. Это направление мы, безусловно, будем развивать. Мы работаем над созданием двух блоков атомных электростанций в Китае. Мы поставляем огромное количество и нефти, и газа — и будем расширять это сотрудничество", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС.Кроме того, по его словам, Россия и Китай расширяют партнерство в области сельского хозяйства. "Мы благодарны нашим китайским друзьям за то, что они там, где, естественно, соответствует интересам Китая, приоткрывают территории, в том числе для поставок товаров сельхозпроизводства", - отметил Путин, добавив, что одно из важнейших направлений - это высокотехнологическое сотрудничество в области искусственного интеллекта, биотехнологии, генетики и космоса.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241011/rossija-1977671209.html

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