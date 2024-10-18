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НАТО воюет с Россией руками украинских солдат, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
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17:22 18.10.2024 (обновлено: 17:33 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/briks-1978790746.html
НАТО воюет с Россией руками украинских солдат, заявил Путин
НАТО воюет с Россией руками украинских солдат, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
НАТО воюет с Россией руками украинских солдат, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией, но руками украинских солдат, а Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:22
2024-10-18T17:33
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
нато
брикс
украина
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией, но руками украинских солдат, а Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат ", - отметил российский лидер.Он подчеркнул также, что Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, нато, брикс, украина, владимир путин, дмитрий киселев
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, НАТО, БРИКС, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Киселев
НАТО воюет с Россией руками украинских солдат, заявил Путин

Путин: НАТО воюет с Россией, но руками украинских солдат

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией, но руками украинских солдат, а Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат ", - отметил российский лидер.
Он подчеркнул также, что Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
НАТО не жалко украинцев, заявил Путин
Вчера, 17:26
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияНАТОБРИКСУкраинаВладимир ПутинДмитрий Киселев
 
 
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