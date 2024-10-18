https://ria.ru/20241018/briks-1978790746.html

НАТО воюет с Россией руками украинских солдат, заявил Путин

НАТО воюет с Россией руками украинских солдат, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

НАТО воюет с Россией руками украинских солдат, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией, но руками украинских солдат, а Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:22

2024-10-18T17:22

2024-10-18T17:33

саммит брикс в казани в 2024 году

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украина

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дмитрий киселев

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией, но руками украинских солдат, а Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат ", - отметил российский лидер.Он подчеркнул также, что Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, нато, брикс, украина, владимир путин, дмитрий киселев