Рейтинг@Mail.ru
Россия не признает Международный уголовный суд, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 18.10.2024 (обновлено: 17:19 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/briks-1978786199.html
Россия не признает Международный уголовный суд, заявил Путин
Россия не признает Международный уголовный суд, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Россия не признает Международный уголовный суд, заявил Путин
Международный уголовный суд (МУС) не имеет универсального значения, Россия его не признает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:07
2024-10-18T17:19
международный уголовный суд
россия
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
китай
сша
дмитрий киселев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978686995_0:65:3259:1898_1920x0_80_0_0_3a66951fb61cf486718d5f7453e919df.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) не имеет универсального значения, Россия его не признает, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Международный уголовный суд не имеет универсального значения. Это одна из международных организаций, юрисдикцию которой Россия не признает. Так же, как и многие другие страны мира. По-моему, США тоже не признают, Китай не признает, Турция. Поэтому то, что если такая организация независимая существует, может быть, это и неплохо, но нужно, чтобы она приняла такой универсальный характер", - сказал Путин.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20240904/kreml-1970403781.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978686995_101:0:2830:2047_1920x0_80_0_0_dbb6e90e3aa8f8ca1a733890f9b046ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
международный уголовный суд, россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, китай, сша, дмитрий киселев, владимир путин
Международный уголовный суд, Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Китай, США, Дмитрий Киселев, Владимир Путин
Россия не признает Международный уголовный суд, заявил Путин

Путин: Международный уголовный суд не имеет универсального значения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
Дзен
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) не имеет универсального значения, Россия его не признает, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Международный уголовный суд не имеет универсального значения. Это одна из международных организаций, юрисдикцию которой Россия не признает. Так же, как и многие другие страны мира. По-моему, США тоже не признают, Китай не признает, Турция. Поэтому то, что если такая организация независимая существует, может быть, это и неплохо, но нужно, чтобы она приняла такой универсальный характер", - сказал Путин.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Песков оценил влияние ордера МУС на отношения России с партнерами
4 сентября, 06:54
 
Международный уголовный судРоссияБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуКитайСШАДмитрий КиселевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала