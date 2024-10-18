https://ria.ru/20241018/briks-1978786199.html
Россия не признает Международный уголовный суд, заявил Путин
Россия не признает Международный уголовный суд, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Россия не признает Международный уголовный суд, заявил Путин
Международный уголовный суд (МУС) не имеет универсального значения, Россия его не признает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:07
2024-10-18T17:07
2024-10-18T17:19
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) не имеет универсального значения, Россия его не признает, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Международный уголовный суд не имеет универсального значения. Это одна из международных организаций, юрисдикцию которой Россия не признает. Так же, как и многие другие страны мира. По-моему, США тоже не признают, Китай не признает, Турция. Поэтому то, что если такая организация независимая существует, может быть, это и неплохо, но нужно, чтобы она приняла такой универсальный характер", - сказал Путин.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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международный уголовный суд, россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, китай, сша, дмитрий киселев, владимир путин
Международный уголовный суд, Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Китай, США, Дмитрий Киселев, Владимир Путин
Россия не признает Международный уголовный суд, заявил Путин
Путин: Международный уголовный суд не имеет универсального значения