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Страны БРИКС проявляют интерес к Северному морскому пути, заявил Путин
Страны БРИКС проявляют интерес к Северному морскому пути, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Страны БРИКС проявляют интерес к Северному морскому пути, заявил Путин
Северный морской путь (СМП) является глобальным маршрутом, многие страны-члены БРИКС проявляют к нему большой интерес, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:54
2024-10-18T16:54
2024-10-18T17:03
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Северный морской путь (СМП) является глобальным маршрутом, многие страны-члены БРИКС проявляют к нему большой интерес, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Очень крупный маршрут – это Северный морской путь, это по Северному Ледовитому океану. Здесь мы очень много делаем. Это глобальный маршрут, и многие страны-члены БРИКС проявляют к нему большой, большой интерес. Потому что он даёт маршрут, в случае своей реализации, а он реализуется нами, даёт очень большие экономические преимущества", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, технологии, россия, северный ледовитый океан, дмитрий киселев, владимир путин
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Технологии, Россия, Северный Ледовитый океан, Дмитрий Киселев, Владимир Путин
Страны БРИКС проявляют интерес к Северному морскому пути, заявил Путин
Путин: СМП это глобальный маршрут, он интересен многим странам-членам БРИКС