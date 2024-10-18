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Страны БРИКС проявляют интерес к Северному морскому пути, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
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16:54 18.10.2024 (обновлено: 17:03 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/briks-1978781995.html
Страны БРИКС проявляют интерес к Северному морскому пути, заявил Путин
Страны БРИКС проявляют интерес к Северному морскому пути, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Страны БРИКС проявляют интерес к Северному морскому пути, заявил Путин
Северный морской путь (СМП) является глобальным маршрутом, многие страны-члены БРИКС проявляют к нему большой интерес, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:54
2024-10-18T17:03
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
технологии
россия
северный ледовитый океан
дмитрий киселев
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Северный морской путь (СМП) является глобальным маршрутом, многие страны-члены БРИКС проявляют к нему большой интерес, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Очень крупный маршрут – это Северный морской путь, это по Северному Ледовитому океану. Здесь мы очень много делаем. Это глобальный маршрут, и многие страны-члены БРИКС проявляют к нему большой, большой интерес. Потому что он даёт маршрут, в случае своей реализации, а он реализуется нами, даёт очень большие экономические преимущества", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, технологии, россия, северный ледовитый океан, дмитрий киселев, владимир путин
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Технологии, Россия, Северный Ледовитый океан, Дмитрий Киселев, Владимир Путин
Страны БРИКС проявляют интерес к Северному морскому пути, заявил Путин

Путин: СМП это глобальный маршрут, он интересен многим странам-членам БРИКС

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Северный морской путь (СМП) является глобальным маршрутом, многие страны-члены БРИКС проявляют к нему большой интерес, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Очень крупный маршрут – это Северный морской путь, это по Северному Ледовитому океану. Здесь мы очень много делаем. Это глобальный маршрут, и многие страны-члены БРИКС проявляют к нему большой, большой интерес. Потому что он даёт маршрут, в случае своей реализации, а он реализуется нами, даёт очень большие экономические преимущества", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
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БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуТехнологииРоссияСеверный Ледовитый океанДмитрий КиселевВладимир Путин
 
 
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