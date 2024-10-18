США не смогут помешать развитию Китая, заявил Путин
Путин: США опоздали, они не смогут остановить развитие Китая
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. США опоздали со своими сдерживающими действиями в отношении Китая лет на 15, они не смогут остановить развитие этой страны, считает президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"А с Китаем что происходит? Одна санкция за другой. Это связано не с политикой, а с ростом экономики Китая, с попыткой затормозить этот рост с помощью различных санкций, политически мотивированных. Но знаете, я хочу вам сказать, что Соединенные Штаты опоздали с этим лет на 15. Они не смогут остановить развитие Китая. Это невозможно сделать. Это так же невозможно, как сказать солнцу: "Не вставай". Оно все равно поднимется. Есть объективные процессы экономического развития, которые связаны с миллионом факторов", - сказал президент.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.