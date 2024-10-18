Рейтинг@Mail.ru
США не смогут помешать развитию Китая, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 18.10.2024 (обновлено: 16:50 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/briks-1978770033.html
США не смогут помешать развитию Китая, заявил Путин
США не смогут помешать развитию Китая, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
США не смогут помешать развитию Китая, заявил Путин
США опоздали со своими сдерживающими действиями в отношении Китая лет на 15, они не смогут остановить развитие этой страны, считает президент России Владимир... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:21
2024-10-18T16:50
сша
китай
дмитрий киселев
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978768542_0:64:1168:721_1920x0_80_0_0_9033d448af79827aa8cefea5b34530b6.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. США опоздали со своими сдерживающими действиями в отношении Китая лет на 15, они не смогут остановить развитие этой страны, считает президент России Владимир Путин.Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."А с Китаем что происходит? Одна санкция за другой. Это связано не с политикой, а с ростом экономики Китая, с попыткой затормозить этот рост с помощью различных санкций, политически мотивированных. Но знаете, я хочу вам сказать, что Соединенные Штаты опоздали с этим лет на 15. Они не смогут остановить развитие Китая. Это невозможно сделать. Это так же невозможно, как сказать солнцу: "Не вставай". Оно все равно поднимется. Есть объективные процессы экономического развития, которые связаны с миллионом факторов", - сказал президент.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20240909/tovarooborot-1971525954.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978768542_100:0:1061:721_1920x0_80_0_0_fac44f768c13203a9c3c20ab3c0bf58a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, дмитрий киселев, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, россия
США, Китай, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Россия
США не смогут помешать развитию Китая, заявил Путин

Путин: США опоздали, они не смогут остановить развитие Китая

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Читать ria.ru в
Дзен
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. США опоздали со своими сдерживающими действиями в отношении Китая лет на 15, они не смогут остановить развитие этой страны, считает президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"А с Китаем что происходит? Одна санкция за другой. Это связано не с политикой, а с ростом экономики Китая, с попыткой затормозить этот рост с помощью различных санкций, политически мотивированных. Но знаете, я хочу вам сказать, что Соединенные Штаты опоздали с этим лет на 15. Они не смогут остановить развитие Китая. Это невозможно сделать. Это так же невозможно, как сказать солнцу: "Не вставай". Оно все равно поднимется. Есть объективные процессы экономического развития, которые связаны с миллионом факторов", - сказал президент.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Китай стал главным партнером Москвы по объему товарооборота в странах БРИКС - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Китай стал главным партнером Москвы по объему товарооборота в странах БРИКС
9 сентября, 10:15
 
СШАКитайДмитрий КиселевВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала