https://ria.ru/20241018/briks-1978763252.html
Путин рассказал о сотрудничестве стран БРИКС
Путин рассказал о сотрудничестве стран БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Путин рассказал о сотрудничестве стран БРИКС
Сотрудничество в объединении БРИКС очень разнообразное и разноплановое, оно идет по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:59
2024-10-18T15:59
2024-10-18T16:07
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
владимир путин
бразилия
индия
дмитрий киселев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978764066_149:0:2265:1190_1920x0_80_0_0_846a415eb8f5731e1eba9fdffbe1336a.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Сотрудничество в объединении БРИКС очень разнообразное и разноплановое, оно идет по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Сотрудничество в БРИКС очень разнообразное, многоплановое, идет по всем направлениям", - сказал президент.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
https://ria.ru/20241018/briks-1978721608.html
россия
бразилия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978764066_226:0:2081:1391_1920x0_80_0_0_890ae055e8dc2dbcd541b15436a6bc4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, бразилия, индия, дмитрий киселев
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин, Бразилия, Индия, Дмитрий Киселев
Путин рассказал о сотрудничестве стран БРИКС
Путин: сотрудничество в БРИКС разнообразное, идет по всем направлениям