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БРИКС способна повлиять на глобальную экономику, заявил президент ЮАР - РИА Новости, 18.10.2024
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15:41 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/briks-1978756158.html
БРИКС способна повлиять на глобальную экономику, заявил президент ЮАР
БРИКС способна повлиять на глобальную экономику, заявил президент ЮАР - РИА Новости, 18.10.2024
БРИКС способна повлиять на глобальную экономику, заявил президент ЮАР
БРИКС обладает потенциалом для осуществления изменений в глобальной экономике, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:41
2024-10-18T15:41
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сирил рамафоса
брикс
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. БРИКС обладает потенциалом для осуществления изменений в глобальной экономике, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. "БРИКС играет важную роль в этом мире. Деятельность стран БРИКС имеет потенциал для осуществления значительных изменений в глобальной экономике и международных отношениях. Историческое увеличение географии БРИКС создаёт возможности для устойчивой торговли и сотрудничества в целях развития", - сказал он в ходе видеообращения к участникам делового форума БРИКС в Москве. В свою очередь, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али отметил, что страны БРИКС, на которые приходится около половины населения мира и около трети мирового ВВП, за счет этого могут внести существенный вклад в глобальный экономический рост и устойчивое развитие. "Чтобы полностью реализовать этот потенциал, мы обязаны активно работать над тем, чтобы глобальные структуры управления были более репрезентативными, инклюзивными и реагировали на потребности развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой", - сказал премьер Эфиопии в ходе видеообращения. Он также добавил, что его страна выступает за реформу глобальной финансовой системы, поскольку она "не в полной мере удовлетворяет стремления развивающихся экономик". По его словам, объединение БРИКС должно стать стандартным для этого примером как модель экономического сотрудничества с новой реформированной глобальной финансовой системой. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. С начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20241018/briks-1978721608.html
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эфиопия, юар, россия, сирил рамафоса, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Эфиопия, ЮАР, Россия, Сирил Рамафоса, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
БРИКС способна повлиять на глобальную экономику, заявил президент ЮАР

Президент ЮАР: БРИКС обладает потенциалом для трансформации глобальной экономики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСирил Рамафоса
Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сирил Рамафоса. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. БРИКС обладает потенциалом для осуществления изменений в глобальной экономике, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
"БРИКС играет важную роль в этом мире. Деятельность стран БРИКС имеет потенциал для осуществления значительных изменений в глобальной экономике и международных отношениях. Историческое увеличение географии БРИКС создаёт возможности для устойчивой торговли и сотрудничества в целях развития", - сказал он в ходе видеообращения к участникам делового форума БРИКС в Москве.
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В свою очередь, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али отметил, что страны БРИКС, на которые приходится около половины населения мира и около трети мирового ВВП, за счет этого могут внести существенный вклад в глобальный экономический рост и устойчивое развитие.
"Чтобы полностью реализовать этот потенциал, мы обязаны активно работать над тем, чтобы глобальные структуры управления были более репрезентативными, инклюзивными и реагировали на потребности развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой", - сказал премьер Эфиопии в ходе видеообращения.
Он также добавил, что его страна выступает за реформу глобальной финансовой системы, поскольку она "не в полной мере удовлетворяет стремления развивающихся экономик". По его словам, объединение БРИКС должно стать стандартным для этого примером как модель экономического сотрудничества с новой реформированной глобальной финансовой системой.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. С начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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ЭфиопияЮАРРоссияСирил РамафосаБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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