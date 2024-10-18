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Россия формирует условия для развития иностранного бизнеса, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
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12:09 18.10.2024 (обновлено: 12:20 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/briks-1978688620.html
Россия формирует условия для развития иностранного бизнеса, заявил Путин
Россия формирует условия для развития иностранного бизнеса, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Россия формирует условия для развития иностранного бизнеса, заявил Путин
Россия формирует комфортные условия для развития иностранного бизнеса, привлечения капитала из-за рубежа, в том числе из стран БРИКС, заявил президент РФ... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:09
2024-10-18T12:20
экономика
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
россия
брикс
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия формирует комфортные условия для развития иностранного бизнеса, привлечения капитала из-за рубежа, в том числе из стран БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия максимально открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества. Мы формируем комфортные, глобальные конкурентные условия работы для бизнеса, для отечественного и иностранного, для привлечения капиталов и технологий из-за рубежа. В первую очередь, конечно, сотрудничаем с вами", - сказал Путин в ходе Делового форума БРИКС.https://ria.ru/20241018/putin-1978685247.html
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экономика, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, брикс
Экономика, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Россия, БРИКС
Россия формирует условия для развития иностранного бизнеса, заявил Путин

Путин: Россия формирует комфортные условия для привлечения капитала из-за рубежа

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия формирует комфортные условия для развития иностранного бизнеса, привлечения капитала из-за рубежа, в том числе из стран БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия максимально открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества. Мы формируем комфортные, глобальные конкурентные условия работы для бизнеса, для отечественного и иностранного, для привлечения капиталов и технологий из-за рубежа. В первую очередь, конечно, сотрудничаем с вами", - сказал Путин в ходе Делового форума БРИКС.
https://ria.ru/20241018/putin-1978685247.html
БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин заявил о сотрудничестве со странами БРИКС в сфере инноваций
Вчера, 12:07
 
ЭкономикаСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинРоссияБРИКС
 
 
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