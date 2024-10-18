Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о сотрудничестве со странами БРИКС в сфере инноваций - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 18.10.2024 (обновлено: 12:23 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/briks-1978687645.html
Путин заявил о сотрудничестве со странами БРИКС в сфере инноваций
Путин заявил о сотрудничестве со странами БРИКС в сфере инноваций - РИА Новости, 18.10.2024
Путин заявил о сотрудничестве со странами БРИКС в сфере инноваций
Россия плотно взаимодействует со странами БРИКС в сфере инноваций и цифровой экономики: совместно развивают электронную торговлю, внедряют интернет вещей и... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:07
2024-10-18T12:23
экономика
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
владимир путин
брикс
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974845197_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1569155b3905d180e2914d8e5af911f0.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия плотно взаимодействует со странами БРИКС в сфере инноваций и цифровой экономики: совместно развивают электронную торговлю, внедряют интернет вещей и технологии искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин."Мы также плотно взаимодействуем с партнерами по БРИКС в сфере инноваций и цифровой экономики... Мы, конечно, смотрим и в будущее, на цифры работаем. Совместно развиваем электронную торговлю, занимаемся внедрением интернета вещей и технологией искусственного интеллекта, обработкой больших данных", - сказал Путин на пленарном заседании делового форума БРИКС.https://ria.ru/20241018/putin-1978685247.html
https://ria.ru/20241018/putin-1978696898.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974845197_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_dbbcd6eeba50fd703b3368b88003f796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, брикс, технологии
Экономика, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Технологии
Путин заявил о сотрудничестве со странами БРИКС в сфере инноваций

Путин: РФ сотрудничает со странами БРИКС в сфере инноваций и цифровой экономики

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия плотно взаимодействует со странами БРИКС в сфере инноваций и цифровой экономики: совместно развивают электронную торговлю, внедряют интернет вещей и технологии искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы также плотно взаимодействуем с партнерами по БРИКС в сфере инноваций и цифровой экономики... Мы, конечно, смотрим и в будущее, на цифры работаем. Совместно развиваем электронную торговлю, занимаемся внедрением интернета вещей и технологией искусственного интеллекта, обработкой больших данных", - сказал Путин на пленарном заседании делового форума БРИКС.
https://ria.ru/20241018/putin-1978685247.html
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин рассказал о плане мероприятий председательства России в БРИКС
Вчера, 12:21
 
ЭкономикаСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияВладимир ПутинБРИКСТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала