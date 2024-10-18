https://ria.ru/20241018/briks-1978687645.html

Путин заявил о сотрудничестве со странами БРИКС в сфере инноваций

Путин заявил о сотрудничестве со странами БРИКС в сфере инноваций - РИА Новости, 18.10.2024

Путин заявил о сотрудничестве со странами БРИКС в сфере инноваций

Россия плотно взаимодействует со странами БРИКС в сфере инноваций и цифровой экономики: совместно развивают электронную торговлю, внедряют интернет вещей и... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:07

2024-10-18T12:07

2024-10-18T12:23

экономика

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

владимир путин

брикс

технологии

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия плотно взаимодействует со странами БРИКС в сфере инноваций и цифровой экономики: совместно развивают электронную торговлю, внедряют интернет вещей и технологии искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин."Мы также плотно взаимодействуем с партнерами по БРИКС в сфере инноваций и цифровой экономики... Мы, конечно, смотрим и в будущее, на цифры работаем. Совместно развиваем электронную торговлю, занимаемся внедрением интернета вещей и технологией искусственного интеллекта, обработкой больших данных", - сказал Путин на пленарном заседании делового форума БРИКС.https://ria.ru/20241018/putin-1978685247.html

https://ria.ru/20241018/putin-1978696898.html

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экономика, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, брикс, технологии