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Путин заявил о сотрудничестве со странами БРИКС в сфере инноваций
Путин заявил о сотрудничестве со странами БРИКС в сфере инноваций - РИА Новости, 18.10.2024
Путин заявил о сотрудничестве со странами БРИКС в сфере инноваций
Россия плотно взаимодействует со странами БРИКС в сфере инноваций и цифровой экономики: совместно развивают электронную торговлю, внедряют интернет вещей и... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:07
2024-10-18T12:07
2024-10-18T12:23
экономика
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
владимир путин
брикс
технологии
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия плотно взаимодействует со странами БРИКС в сфере инноваций и цифровой экономики: совместно развивают электронную торговлю, внедряют интернет вещей и технологии искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин."Мы также плотно взаимодействуем с партнерами по БРИКС в сфере инноваций и цифровой экономики... Мы, конечно, смотрим и в будущее, на цифры работаем. Совместно развиваем электронную торговлю, занимаемся внедрением интернета вещей и технологией искусственного интеллекта, обработкой больших данных", - сказал Путин на пленарном заседании делового форума БРИКС.https://ria.ru/20241018/putin-1978685247.html
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экономика, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, брикс, технологии
Экономика, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Технологии
Путин заявил о сотрудничестве со странами БРИКС в сфере инноваций
Путин: РФ сотрудничает со странами БРИКС в сфере инноваций и цифровой экономики