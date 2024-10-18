https://ria.ru/20241018/briks-1978687138.html

Путин назвал страны БРИКС драйверами экономического роста

Путин назвал страны БРИКС драйверами экономического роста - РИА Новости, 18.10.2024

Путин назвал страны БРИКС драйверами экономического роста

Страны БРИКС, являются драйверами экономического мирового роста, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:06

2024-10-18T12:06

2024-10-18T12:28

экономика

брикс

саммит брикс

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978661998_10:31:3136:1789_1920x0_80_0_0_c1d7586c39f3da542d78f0c3b9f312b7.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Страны БРИКС, являются драйверами экономического мирового роста, заявил президент России Владимир Путин."Страны, входящие в наше объединение, являются драйверами экономического мирового роста. Именно в БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП", - сказал президент во время выступления в рамках делового форума БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/briks-1978687645.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, брикс, саммит брикс, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году