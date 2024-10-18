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Путин назвал страны БРИКС драйверами экономического роста - РИА Новости, 18.10.2024
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12:06 18.10.2024 (обновлено: 12:28 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/briks-1978687138.html
Путин назвал страны БРИКС драйверами экономического роста
Путин назвал страны БРИКС драйверами экономического роста - РИА Новости, 18.10.2024
Путин назвал страны БРИКС драйверами экономического роста
Страны БРИКС, являются драйверами экономического мирового роста, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:06
2024-10-18T12:28
экономика
брикс
саммит брикс
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Страны БРИКС, являются драйверами экономического мирового роста, заявил президент России Владимир Путин.&quot;Страны, входящие в наше объединение, являются драйверами экономического мирового роста. Именно в БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП&quot;, - сказал президент во время выступления в рамках делового форума БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС &gt;&gt;
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экономика, брикс, саммит брикс, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
Экономика, БРИКС, Саммит БРИКС, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин назвал страны БРИКС драйверами экономического роста

Путин: в БРИКС в ближайшие годы будет генерироваться основной рост мирового ВВП

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Страны БРИКС, являются драйверами экономического мирового роста, заявил президент России Владимир Путин.
«

"Страны, входящие в наше объединение, являются драйверами экономического мирового роста. Именно в БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП", - сказал президент во время выступления в рамках делового форума БРИКС.

БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>
БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин заявил о сотрудничестве со странами БРИКС в сфере инноваций
Вчера, 12:07
 
ЭкономикаБРИКССаммит БРИКСВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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