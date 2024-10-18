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ВВП стран БРИКС превышает показатели стран "Большой семерки", заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
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12:02 18.10.2024 (обновлено: 12:20 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/briks-1978685928.html
ВВП стран БРИКС превышает показатели стран "Большой семерки", заявил Путин
ВВП стран БРИКС превышает показатели стран "Большой семерки", заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
ВВП стран БРИКС превышает показатели стран "Большой семерки", заявил Путин
Совокупный ВВП стран БРИКС уверенно превышает показатели стран "Большой семерки" и продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:02
2024-10-18T12:20
брикс
экономика
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Совокупный ВВП стран БРИКС уверенно превышает показатели стран "Большой семерки" и продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин."Совокупный ВВП объединения составляет более 60 триллионов долларов, а общая доля мирового валового продукта уверенно превышает соответствующий показатель так называемой "Группы семи" и продолжает расти", - сказал Путин в ходе делового форума БРИКС.Президент напомнил, что в 1992 году показатель доли G7 в мировом ВВП составлял 45,5%, а у стран БРИКС - 16,7%. "А сейчас, 2023 год, наше объединение - 37,4%, а "Группа семи" - 29,3%. И разрыв увеличивается, и он будет увеличиваться. Это неизбежно", - добавил Путин.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20241018/briks-1978687138.html
https://ria.ru/20241018/putin-1978686549.html
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брикс, экономика, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
БРИКС, Экономика, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
ВВП стран БРИКС превышает показатели стран "Большой семерки", заявил Путин

Путин: ВВП стран БРИКС уверенно превышает показатели стран "Большой семерки"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги стран БРИКС
Флаги стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Совокупный ВВП стран БРИКС уверенно превышает показатели стран "Большой семерки" и продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин.
"Совокупный ВВП объединения составляет более 60 триллионов долларов, а общая доля мирового валового продукта уверенно превышает соответствующий показатель так называемой "Группы семи" и продолжает расти", - сказал Путин в ходе делового форума БРИКС.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин назвал страны БРИКС драйверами экономического роста
Вчера, 12:06
Президент напомнил, что в 1992 году показатель доли G7 в мировом ВВП составлял 45,5%, а у стран БРИКС - 16,7%. "А сейчас, 2023 год, наше объединение - 37,4%, а "Группа семи" - 29,3%. И разрыв увеличивается, и он будет увеличиваться. Это неизбежно", - добавил Путин.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>
Президент РФ Владимир Путин на саммите лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике, заявил Путин
Вчера, 12:04
 
БРИКСЭкономикаВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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