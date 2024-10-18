https://ria.ru/20241018/briks-1978685928.html

ВВП стран БРИКС превышает показатели стран "Большой семерки", заявил Путин

ВВП стран БРИКС превышает показатели стран "Большой семерки", заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

ВВП стран БРИКС превышает показатели стран "Большой семерки", заявил Путин

Совокупный ВВП стран БРИКС уверенно превышает показатели стран "Большой семерки" и продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:02

2024-10-18T12:02

2024-10-18T12:20

брикс

экономика

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947834171_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_9f03094f295a9746ea454ce9926563de.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Совокупный ВВП стран БРИКС уверенно превышает показатели стран "Большой семерки" и продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин."Совокупный ВВП объединения составляет более 60 триллионов долларов, а общая доля мирового валового продукта уверенно превышает соответствующий показатель так называемой "Группы семи" и продолжает расти", - сказал Путин в ходе делового форума БРИКС.Президент напомнил, что в 1992 году показатель доли G7 в мировом ВВП составлял 45,5%, а у стран БРИКС - 16,7%. "А сейчас, 2023 год, наше объединение - 37,4%, а "Группа семи" - 29,3%. И разрыв увеличивается, и он будет увеличиваться. Это неизбежно", - добавил Путин.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/briks-1978687138.html

https://ria.ru/20241018/putin-1978686549.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брикс, экономика, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году