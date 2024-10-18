https://ria.ru/20241018/briks-1978673158.html

Эксперт назвал главную тему саммита БРИКС

Эксперт назвал главную тему саммита БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

Эксперт назвал главную тему саммита БРИКС

Создание платежной системы стран-участниц БРИКС может стать приоритетной темой на предстоящем саммите объединения в Казани, заявил РИА Новости директор Центра... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:55

2024-10-18T10:55

2024-10-18T10:55

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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Создание платежной системы стран-участниц БРИКС может стать приоритетной темой на предстоящем саммите объединения в Казани, заявил РИА Новости директор Центра исследований БРИКС Фуданьского университета Шэнь И. Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября, участие в нем подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц. "Чтобы справиться с финансовыми рисками и вызовами, создание новой платежной системы, вероятно, станет приоритетом повестки дня на саммите БРИКС в этом году", - сказал эксперт. По словам Шэнь И, в настоящее время члены БРИКС ведут активную дискуссию по вопросу создания независимого механизма расчетов, способного противостоять санкционному давлению. В ходе предстоящего саммита, как отмечает эксперт, Россия также надеется направить усилия на обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, укрепление роли БРИКС в международной валютной системе, расширение межбанковского сотрудничества между странами-участницами, а также увеличение объемов использования национальных валют в двусторонней торговле. "Эти меры помогут странам БРИКС избавиться от финансовой эксплуатации стран "Глобального Юга" в международной валютной системе со стороны США и Запада", - добавил он. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.

https://ria.ru/20241011/briks-1977502487.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, казань, сша, сергей лавров, брикс, саммит брикс