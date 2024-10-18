БРИКС не стремится к конфронтации с Западом, заявил эксперт
Эксперт Шэнь И: БРИКС не стремится к конфронтации с Западом
БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Объединение БРИКС не стремится к конфронтации с западными странами и не имеет цели "занять место" Запада, заявил РИА Новости директор Центра исследований БРИКС Фуданьского университета Шэнь И.
Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября, участие в нем подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.
Эксперт отметил, что сотрудничество в рамках БРИКС соответствует истинному принципу многосторонности, а объединение уделяет пристальное внимание тому, как повернуть глобальный политический и экономический порядок на путь более справедливого развития.
"Очевидно, что коренные цели развития стран БРИКС не состоят в конфронтации или даже замене западных стран", - сказал Шэнь И.
Он подчеркнул, что БРИКС также всегда заявляло о том, что объединение будет неуклонно поддерживать ООН в качестве основы международного порядка.
По мнению эксперта, для того, чтобы не допустить роста противоречий, БРИКС, в частности, может попробовать приглашать к различным форматам диалога страны Запада, которые к такому диалогу готовы. Тем самым объединение в максимальной степени продемонстрирует свои искренние намерения по развитию сотрудничества и устранит недоразумения и сомнения со стороны западных стран.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.