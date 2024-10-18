https://ria.ru/20241018/briks-1978668136.html

БРИКС не стремится к конфронтации с Западом, заявил эксперт

БРИКС не стремится к конфронтации с Западом, заявил эксперт - РИА Новости, 18.10.2024

БРИКС не стремится к конфронтации с Западом, заявил эксперт

Объединение БРИКС не стремится к конфронтации с западными странами и не имеет цели "занять место" Запада, заявил РИА Новости директор Центра исследований БРИКС... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:31

2024-10-18T10:31

2024-10-18T10:31

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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Объединение БРИКС не стремится к конфронтации с западными странами и не имеет цели "занять место" Запада, заявил РИА Новости директор Центра исследований БРИКС Фуданьского университета Шэнь И. Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября, участие в нем подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц. Эксперт отметил, что сотрудничество в рамках БРИКС соответствует истинному принципу многосторонности, а объединение уделяет пристальное внимание тому, как повернуть глобальный политический и экономический порядок на путь более справедливого развития. "Очевидно, что коренные цели развития стран БРИКС не состоят в конфронтации или даже замене западных стран", - сказал Шэнь И. Он подчеркнул, что БРИКС также всегда заявляло о том, что объединение будет неуклонно поддерживать ООН в качестве основы международного порядка. По мнению эксперта, для того, чтобы не допустить роста противоречий, БРИКС, в частности, может попробовать приглашать к различным форматам диалога страны Запада, которые к такому диалогу готовы. Тем самым объединение в максимальной степени продемонстрирует свои искренние намерения по развитию сотрудничества и устранит недоразумения и сомнения со стороны западных стран. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.

https://ria.ru/20240729/izolyatsiya-1962623163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, казань, бразилия, сергей лавров, брикс, оон, саммит брикс