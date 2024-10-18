https://ria.ru/20241018/briks-1978665235.html

В Казани в дни саммита БРИКС будут работать 47 допбригад скорой помощи

В Казани в дни саммита БРИКС будут работать 47 допбригад скорой помощи - РИА Новости, 18.10.2024

В Казани в дни саммита БРИКС будут работать 47 допбригад скорой помощи

Дополнительные 47 бригад скорой медицинской помощи из других регионов будут работать в Казани в дни саммита БРИКС, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:14

2024-10-18T10:14

2024-10-18T10:14

казань

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КАЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Дополнительные 47 бригад скорой медицинской помощи из других регионов будут работать в Казани в дни саммита БРИКС, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана. "Чтобы не было перебоев с оказанием экстренной и неотложной медицинской помощи жителям Казани, в столице Татарстана в дни саммита будут работать дополнительные 47 бригад скорой помощи, которые приедут из других регионов", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что дополнительные бригады скорой помощи прибудут в Казань на своих автомобилях. По информации минздрава, все государственные медицинские учреждения республики продолжат работать в штатном режиме. Во время саммита жители Казани смогут обращаться за медицинской помощью в соответствии с графиком работы медучреждений. Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241018/briks-1978631540.html

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казань