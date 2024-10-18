https://ria.ru/20241018/briks-1978656841.html

Эксперт прокомментировал деятельность БРИКС

Эксперт прокомментировал деятельность БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

Эксперт прокомментировал деятельность БРИКС

Хотя конкурента в БРИКС Запад пока не видит, деятельность альянса вызывает у него все большее беспокойство, Вашингтон и Брюссель пугает привлекательность БРИКС... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T09:36

2024-10-18T09:36

2024-10-18T09:52

в мире

россия

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брюссель

брикс

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всемирный банк

саммит брикс

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Хотя конкурента в БРИКС Запад пока не видит, деятельность альянса вызывает у него все большее беспокойство, Вашингтон и Брюссель пугает привлекательность БРИКС для многих стран мира, заявил РИА Новости руководитель департамента математики экономического факультета НИУ ВШЭ Фуад Алескеров. "Соперника или конкурента Запад в БРИКС сегодня, полагаю, не видит. Альянс еще слишком молод по сравнению со всеми структурами Запада, насчитывающими десятилетия. Однако в том, что и в Вашингтоне, и в Брюсселе к нему внимательно присматриваются, не сомневаюсь, и во взгляде этом все больше просматривается беспокойство", - сказал он. Тревогу бьют, по его словам, и в Международном валютном фонде, и во Всемирном банке, о БРИКС все чаще говорят на Западе даже как о противовесе G7. "Западных экспертов пугает, в частности, расширение БРИКС, искренняя тяга к нему стольких стран, которое явно ведет к новому мировому порядку", - подчеркнул собеседник агентства. "Как всех напрягло заявление Турции, традиционного западного союзника, члена НАТО, о желании вступить в члены БРИКС. Словом, Запад отслеживает все процессы, происходящие в объединении", - заключил Алескеров. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

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https://ria.ru/20240617/briks-1953316554.html

https://ria.ru/20240728/briks-1962532630.html

россия

вашингтон (штат)

брюссель

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вашингтон (штат), брюссель, брикс, высшая школа экономики (вшэ), всемирный банк, саммит брикс, саммит брикс в казани в 2024 году